Gemeinderat will dieses Jahr loslegen

Wie baut man von Grund auf ein Quartier für 3000 Bewohnerinnen und Bewohner? Diese Frage stellt sich in einer Stadt wie Bern nicht alle Tage – hat sie doch kaum noch Baulandreserven in dieser Grössenordnung. Umso mehr Bedeutung kommt deshalb dem Areal Vierer- und Mittelfeld zu, dessen Einzonung die Stimmberechtigten im Juni 2016 im zweiten Anlauf abgesegnet haben. Dieses Frühjahr erwartet die Stadt die abschliessende Genehmigung der Pläne durch den ­Kanton.

«Bern hat auf dem Viererfeld eine einmalige Chance, ein zukunftsweisendes Quartier zu bauen», sagte letzte Woche Stadtplaner Mark Werren im Interview mit dieser Zeitung. Der erste konkrete Schritt auf diesem Weg ist ein städtebaulicher Wettbewerb. Er soll dieses Jahr starten. Dieses Ziel sei «sportlich», sagte Werren im Gespräch.

Baustart 2023 geplant

Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) findet: «Das Ziel ist sportlich, aber realistisch.» Von Graffenried ist mit seiner Präsidialdirektion und dem Stadtplanungsamt federführend in diesem Geschäft.

Eine wichtige Rolle spielt auch Finanzdirektor Michael Aebersold (SP). Das Viererfeld wird dem Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik übertragen. Dieser ist für die Entwicklung des Areals zuständig und wird wohl einen Teil des Areals selber überbauen. «Ich bin gerne sportlich unterwegs», sagt Marathonläufer Aebersold, der Präsident der Betriebskommission des Fonds ist.

Der Gemeinderat habe sich das Ziel gesetzt, den Wettbewerb 2017 zu starten. So könnten die Bagger 2023 auffahren und 2025 die ersten Wohnungen bezogen werden, fasst der Finanzdirektor den groben Zeitplan zusammen. Bei derart grossen Projekten gebe es immer Unwägbarkeiten. «Weil das Viererfeld für mich höchste Priorität hat, erwarte ich aber, dass alle involvierten Stellen Vollgas geben», betont er.

Internationales Interesse

Das sieht Stadtpräsident von Graffenried genau gleich. «Wir wollen dieses Jahr loslegen.» Die grösste Herausforderung sei nicht die Durchführung des Wettbewerbs, sondern wie die Stadt diesen ausschreibe. «Wir müssen den Planerteams einerseits genau sagen, was wir bestellen, ihnen aber andererseits möglichst viel kreativen Spielraum lassen.»

Dieses Gleichgewicht zu finden, sei schwierig und aufwendig. Der Stadtpräsident rechnet damit, dass der Wettbewerb nicht nur Architekten in der Schweiz ansprechen wird. «Bei einem Projekt dieser Grössenordnung bilden sich häufig Teams mit internationaler Beteiligung.»

Die Details der Ausschreibung werden nun von Fachleuten ausgearbeitet. Der Gemeinderat werde sich aber bei den zentralen Weichenstellungen einbringen, zumal er die Ausschreibung am Schluss genehmigen müsse, sagt von Graffenried.

Blick über die Stadt hinaus

Von seiner früheren Tätigkeit bei der Baufirma Losinger Marazzi kennt von Graffenried das Metier gut. Bei der Planung des neuen Berner Stadtquartiers dürfe man sich durchaus von gelungenen Überbauungen in anderen Städten inspirieren lassen, findet er.

Die «Erlenmatt» in der Stadt Basel, an der Losinger Marazzi mitbeteiligt war, oder die genossenschaftliche Siedlung «Mehr als wohnen» in Zürich-Leutschenbach sind aus seiner Sicht zwei solche Beispiele. «Auch nordeuropäische Länder sind bekannt für zukunftsweisenden Städtebau.»

Das sei besonders interessant, weil die Lebensweise mit der hiesigen vergleichbar sei. Kopieren könne und wolle man selbstverständlich keines dieser Projekte. «Das Viererfeld ist einmalig.» (Berner Zeitung)