Genug Äpfel trotz Frost

Für den Obstbauern Reto Schürch aus Grosshöchstetten wird 2017 ein Jahr zum Vergessen. Grund sind die wiederholten Frostnächte von Ende April. Sie haben Schürchs Apfelbäumen derart zugesetzt, dass die Ernte in diesem Sommer und Herbst futsch ist. «Ich muss an 2018 denken», sagte er dieser Zeitung Anfang Mai, als das Ausmass der Schäden sichtbar war.

Schlimmster Frost seit Jahren

Wie Schürch geht es heuer vielen Obstbauern. Der Schweizer Obstverband Swissfruit schätzt, dass der Ernteausfall beim Obst dieses Jahr rund ein Drittel betragen wird. Die Situation sei so schlimm wie schon lange nicht mehr. «Derart grosse Schäden wegen des Frosts gab es letztmals in den 1980er-Jahren», sagt Swissfruit-Direktor Georg Bregy.

Was für die Produzenten teils grosse finanzielle Einbussen bedeutet, dürfte für die Konsumenten aber kaum spürbar sein. Zwar können die Grossverteiler zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau abschätzen, wie sich die Ernteausfälle bei den einzelnen Früchten aufs Angebot auswirken werden. Bei den Äpfeln dürfte es aber nicht knapp werden.

«Generell ist das Apfelsortiment in der ganzen Schweiz sehr breit, und die benötigten Mengen sollten auch dieses Jahr mit einheimischer Ware sichergestellt werden», sagt Andrea Bauer, Sprecherin der Migros Aare. Man erwarte deshalb keine Engpässe. Für die Migros Aare sind im Kanton Bern zwölf Produzenten tätig. «Davon sind zwei von grösseren Schäden betroffen», so Bauer. Die Situation sei in der Region Bern nicht dramatisch.

Ähnlich tönt es bei Coop. «Bei uns sind noch genügend Schweizer Äpfel verfügbar», heisst es dort auf Anfrage. Ob zusätzliche Importe nötig würden, könne noch nicht gesagt werden. Solche wären aber bei Lagerprodukten wie Äpfeln einige Wochen im Voraus und somit relativ kurzfristig möglich. Welche Folgen die Ernteschäden genau auf das Angebot haben werden, scheint auch für Aldi noch nicht absehbar. Aufs Portemonnaie der Konsumenten dürften sie aber keinen Einfluss haben. «Momentan sind keine witterungsbedingten Preisanpassungen vorgesehen.»

Importe beim Steinobst

Während das Sortiment der Äpfel also kaum geringer sein wird als in anderen Jahren, dürfte jenes der Kirschen, Zwetschgen oder Aprikosen heuer etwas knapper ausfallen. Bei diesen Früchten waren die Schäden – auch im Emmental und im Seeland – laut dem Schweizer Obstverband beträchtlicher. «Beim Steinobst wird es grössere Importe brauchen», so Georg Bregy. Dem Konsumenten werde dies aber kaum auffallen. (Berner Zeitung)