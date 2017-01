Gestohlenes Auto auf der Autobahn parkiert

Am späten Freitagnachmittag hat ein unbekannter Autolenker sein Fahrzeug auf der Autobahn A12 in Bern abgestellt und sich entfernt. Wie die Kantonspolizei Bern meldet, sei das herrenloses Auto auf dem Weyermannshausviadukt der Autobahn A12 in Fahrtrichtung Freiburg, im Bereich der Ausfahrt Bern-Bümpliz, verkehrsbehindernd abgestellt geworden.

Abklärungen vor Ort ergaben, dass das Auto keine Unfallschäden aufwies und nicht abgeschlossen war. Das Fahrzeug war aber als gestohlen gemeldet.

Ein unbekannter Autolenker hätte das Fahrzeug kurz vor 17 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt. Anschliessend hielt der Mann auf der Autobahn ein Auto an und stieg beifahrerseitig ein, was zu gefährlichen Ausweichmanövern durch weitere Verkehrsteilnehmer führte.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere die Lenkerin oder der Lenker des Autos, in welches der unbekannte Mann eingestiegen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 634 41 11 zu melden. (ngg/pkb)