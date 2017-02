Gewaltbereite aus verschiedenen Städten kamen nach Bern

Für den Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause sind die Krawalle vom Wochenende kein stadteigenes Problem. Gewaltbereite seien von auswärts angereist, sagte er am Montag in der Sendung «Heute morgen» von Radio SRF.

«Wir haben festgestellt, dass die gewaltextremistische linke Szene aus verschiedenen Schweizer Städten sich in Bern eingefunden hat mit dem einzigen Ziel, die Polizei hier anzugreifen», sagte Nause. Er verteidigte zugleich den Polizeieinsatz bei den Ausschreitungen vom Samstagabend.

Eine Festnahme der Krawallmacher sei nach ihrem Rückzug in die Reitschule unmöglich gewesen. Denn das Kulturzentrum sei in Vollbetrieb gestanden. «Da ist es einigermassen schwierig, einfach so chirurgisch sauber die 50 Krawallmacher herauszupicken.» Die Kantonspolizei Bern hat nach eigenen Angaben am Freitag sechs Personen und am Samstag zwölf Personen vorübergehend in Polizeiräumlichkeiten gebracht. Nähere Angaben zur Identität dieser Personen machte die Polizei in ihren Communiqués nicht.

Bei den Krawallen vom Wochenende wurden mindestens elf Personen verletzt, darunter zehn Polizisten. Die Polizei verhinderte mit Grossaufgeboten, dass die Demonstranten von der Schützenmatte in die Innenstadt oder in angrenzende Quartiere ziehen konnten. Sie erfüllte damit einen Auftrag des Berner Gemeinderats, wie Stadtpräsident Alec von Graffenried in mehreren Interviews sagte. Er verurteilte die Krawalle und warnte zugleich zuvor, die Eskalation der Reitschule anzulasten.

Er neige dazu, dass es keinen Zusammenhang gebe zwischen dem Betrieb der Reitschule und den Ausschreitungen. Gespräche mit den Betreibern des Kulturzentrums werde es aber trotzdem geben. «Wir werden uns in nächster Zeit ohnehin treffen», sagte von Graffenried. (tpu/sda)