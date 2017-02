Gleich zwei Auffahrfälle auf der A1

Der Touring-Club Schweiz (TCS) meldet am Dienstagmorgen Stau auf der A1 zwischen der Verzweigung Wankdorf und Kirchberg. Wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern bestätigt, sei es kurz nach 7.30 Uhr gleich zu zwei Unfällen in dem Bereich gekommen, nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.

Beim ersten Unfall ist auf der Überholspur im Bereich der Autobahnaus- und -auffahrt Schönbühl in Fahrtrichtung Zürich ein Personenwagen auf einen Lieferwagen aufgefahren. Verletzt wurde niemand, die Unfallstelle konnte rasch geräumt werden.

Der zweite Unfall ereignete sich etwas weiter in Richtung Zürich, im Bereich Mattstetten. Ebenfalls auf der Überholspur kam es zu einer Auffahrkollision zweier Personenwagen. Auch hier kamen keine Personen zu Schaden.

Das hintere Auto prallte allerdings in die Mittelleitplanke und stand in der Folge quer auf der Fahrbahn, was eine weitere TCS-Meldung erklären würde: Wegen Schaulustiger stockte der Verkehr angeblich auch in Fahrtrichtung Bern zwischen Kirchberg und Schönbühl. On tatsächlich ein direkter Zusammenhang zum Unfall besteht, kann die Polizei hingegen nicht bestätigen. (mb)