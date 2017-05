Grenzen überwinden mit Musik

Mahdi al-Tashly bestellt Tee, schiebt ihn jedoch sogleich wieder weg, um dem glänzenden Musikinstrument vor sich Platz zu machen. Die polierte Laute auf dem Tisch, Gewürztee, der mit Mosaiksteinchen besetzte Boden der Länggass-Pittaria – «Schweizer mögen die orientalische Kultur, das Essen, die Musik», stellt Tashly fest. «Trotzdem fehlt es an Integrationsmöglichkeiten für Menschen aus dem arabischen Raum.»

Aufgewachsen in Jordanien, ist der Musiker Tashly vor zweieinhalb Jahren in die Schweiz gekommen, um eine Doktoratsstelle an der Uni Bern anzutreten. Seit seiner Kindheit spielt er Laute oder Oud, wie das Instrument auf Arabisch heisst. Letztes ­Wochenende ist Tashly an den Aktionstagen gegen die Gaza-Blockade aufgetreten (siehe Kasten). Zwar mag der Gaza-Konflikt nirgendwo ferner scheinen als in der gentrifiziert-lebendigen Länggasse, doch Tashly erklärt: «Schweizer sollen kennen lernen, was im Mittleren Osten, in Gaza und in Palästina geschieht.»

Eine musikalische Familie

Tashly hat palästinensische Wurzeln: Seine Eltern sind in Palästina geboren, er ist mit der paläs­tinensischen Kultur aufgewachsen. Doch mit seinem Engagement an den Aktionstagen will Tashly nicht nur auf die Situation der Palästinenser aufmerksam machen, sondern auch die arabische Kultur weitervermitteln. «Man liest hier vor allem über den Terrorismus aus Arabien, aber nicht alle Araber sind Terroristen.» Musik sei ein guter Zugang zu anderen Kulturen und Lebensformen.

Tashly ist mit Musik aufgewachsen. Sein Vater war Flötist und Lautenbauer, nach seinem Tod hatte der Bruder den Betrieb übernommen und unter anderem das Instrument auf Tashlys Tisch gebaut. Als etwa 8-Jähriger hatte Tashly das Lautenspiel für sich entdeckt, geübt und schliesslich in Jordanien Musik studiert. Nach seinem Doktorat in Musikwissenschaften hier in Bern möchte Tashly sich in der Schweiz um eine Stelle als Musiklehrer bewerben.

Musik allein reiche jedoch nicht, um dem Westen den Osten zugänglicher zu machen. Arabische Kulturen seien tendenziell in sich gekehrt und konservativ – «wir leben im Nest und müssen fliegen lernen», wie Tashly es ausdrückt.

Grenzen in der Schweiz

Doch sei es für junge Menschen aus dem arabischen Raum nicht nur einfach, hier Fuss zu fassen: Man sei unbestritten grosszügig in der Schweiz, man zeige Gefallen an der orientalischen Kultur, «und doch bleiben Grenzen», stellt Tashly fest. Es fehlten Einblicke in den hiesigen Alltag: «Worüber sprechen Schweizerinnen und Schweizer am Tisch, welche Themen interessieren die Menschen hier?» Tashly selbst lebt bei einer alten Frau in Melchenbühl, die er Oma nennt. «Sie ist wirklich wie eine Oma für mich», sagt er und lacht. Sie helfe ihm, Deutsch zu lernen, lese seine Arbeiten gegen, gemeinsam besuchten sie Museen, «allgemein gibt sie Lebensqualität», meint er und streicht über seine Laute.

