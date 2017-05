Grosseinsatz der Polizei in Bümpliz

Am Montagvormittag kam es in Bern Bümpliz zu einem Grosseinsatz der Polizei. Wie ein Leserreporter gegenüber «20 Minuten» berichtet, seien rund 16 Polizeiautos an einem Mehrfamilienhaus an der Bottigenstrasse vorgefahren. Die Polizisten hätten, ausgerüstet mit Maschinengewehren und Masken, einen Wohnblock gestürmt.

Die Kantonspolizei bestätigt auf Anfrage den Einsatz. Es habe sich dabei um eine sogenannte «medizinische Hilfeleistung» gehandelt. Eine Person habe wegen einem medizinischen Notfall abgeholt werden sollen. Da sich die Person stark gewehrt habe, seien zusätzliche Kräfte aufgeboten worden, so Polizeisprecher Christoph Gnägi. Die Person konnte gegen 12.50 Uhr angehalten werden. Der Einsatz war damit beendet.