Grosses Interesse am 1. Berner Nachbarschaftstag

In den letzten Monate wurden die Berner von der Stadt aufgerufen, sich am Tag der Nachbarschaft vom 19. Mai gegenseitig einzuladen und kennenzulernen. Wie es in einer Mitteilung der Stadt vom Donnerstag, sei der Aufruf auf reges Interesse gestossen.

Rund 150 Personen hätten bei der Stadt Festutensillien, die als Anreiz zur Verfügung gestellt wurden, bestellt, so Nicole Stutzmann, Leiterin des Kompetenzzentrums Alter. «Das Material ist uns leider ausgegangen und wir mussten einige Interessierte auf nächstes Jahr vertrösten.»$

Auftakt im Haus der Generationen Haus

Eingeläutet wird der Tag der Nachbarschaft, der am 9. Mai stattfindet, mit einem «Nachbarschafts-Z'nüni» im Generationenhaus der Burgergemeinde, wie die Stadt weiter schreibt. Die Palette der weiteren Nachbarschaftsfeste, die über den ganzen Tag stattfinden, ist bunt:.Vom «Z’Vieri» auf dem Spielplatz, einem Apéro im Treppenhaus, der Einladung der Seniorenresidenz oder Kita, bis zum grösseren Quartierfest.

Ziel des Anlasses sei es, auf die Bedeutung von guten nachbarschaftlichen Beziehungen aufmerksam zu machen. Eine gute Nachbarschaft mache Freude und sei Vorausset- zung für Solidarität und Mitverantwortung im Quartier, heisst es in der Mitteilung weiter. (sih/pd)