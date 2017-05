«Gustav» mischt das Bierhübeli auf

Vernissage und Gratiskonzert

Mit dem Ohrwurm «Best Day of My Life» stürmten die New Yorker Jungs Zac Barnett, James Adam Shelley, Dave Rublin und Matt Sanchez 2014 die Hitparade. Am Mittwoch spielt die Band American Authors im Bierhübeli Bern ein Gratiskonzert, und auch für das traditionsreiche Konzertlokal ist es ein guter Tag: Das neue Gastrokonzept «Gustav» wird offiziell lanciert (siehe Haupttext).



New Yorker im Bierhübeli – das passt auch zum Wandgemälde von MS Bastian und Isabelle L, das den neu gestalteten Barraum ziert: Das Bieler Künstlerduo ist bekannt für utopische Grossstadtszenen, auf denen sich abgründige Comicfiguren tummeln.



In drei Tagen wurde das schwarzweisse Bild mit Wimmelbildcharakter fertiggestellt. Es wäre natürlich ganz im Sinne der Bierhübeli-Betreiber, wenn es zukünftig auch vor dem Wandbild vor lauter Gästen nur so wimmeln würde – nicht nur heute Abend während der Vernissage. (stc)



Vernissage MS Bastian und Isabelle L und Konzert American Authors: Mittwoch, 10.5.2017, ab 18 Uhr, Konzert­beginn: 20.30 Uhr, Bierhübeli Bern. Der Eintritt ist frei. Infos: www.bierhuebeli.ch.