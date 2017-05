Hausbesitzer ergreifen das Referendum

Nicht selten sorgen Ortsplanungsrevisionen für politische Turbulenzen. Jüngstes Beispiel ist die Gemeinde Köniz. Aufgrund der zahlreichen Einsprachen musste der Gemeinderat die Abstimmung zur Ortsplanungsrevision verschieben.

Ein anderes Bild offenbarte sich in Zollikofen. Während der öffentlichen Auflage wurde kaum Kritik laut. Und auch das Gemeindeparlament hat das Geschäft ohne grossen Widerstand beschlossen.Doch nun lässt ein Beitrag im Zollikofer Mitteilungsblatt aufhorchen: Die Verfasser kündigen darin das Referendum gegen die Ortsplanungsrevision an.

Unterschrieben ist der Beitrag von der «Interessengemeinschaft (IG) Referendum Ortsplanungsrevision». Anfänglich war nicht klar, wer sich dahinter verbirgt. Doch nun klärt IG-Mitglied Antoinette Wernli auf: «Wir sind eine Gruppe von Anwohnern aus verschiedenen Einfamilienhausquartieren Zollikofens.»

Knackpunkt für das Referendumskomitee: Im neuen Baureglement muss die Einfamilienhauszone der Wohnzone weichen. Damit dürfen künftig in Quartieren mit Einfamilienhäusern auch Mehrfamilienhäuser gebaut werden. «Derart drastische Eingriffe in ein Ortsbild, in geschaffene und gewachsene Werte, sollte der Grosse Gemeinderat nicht allein beschliessen», sagt Wernli.

Bei solch grundlegenden Veränderungen, die den Charakter der ganzen Gemeinde prägen, sollten unbedingt die Stimmberechtigten das letzte Wort haben.

Überraschte Zollikofer

Für Toni Oesch vom Forum der Unabhängigen ist das Referendum eine «angenehme Überraschung». Er ist einer der wenigen, der die Ortsplanungsrevision im Gemeindeparlament bekämpfte und das Geschäft gar zurückweisen wollte. Durch die Verdichtung werde Zollikofen zunehmend zur «unwohnlichen Stadt», lautete seine Kritik.

Nicht nur deswegen wollen Oesch und seine Partei nun das Referendum unterstützen: «Dass wichtige Geschäfte wie die Ortsplanungsrevision nicht obligatorisch vors Volk kommen, ist demokratisch sehr fragwürdig», kritisiert er.

Auch für Markus Burren kommt das Referendum überraschend. «Die Aufzonungen in Einfamilienhauquartieren war nie ein grosses Thema», sagt der Präsident der SVP-Fraktion des Grossen Gemeinderats.

Weder seien während der öffentlichen Auflage Einsprachen dahingehend eingegangen, noch habe es in der späteren Debatte im Gemeindeparlament für Gesprächsstoff gesorgt. «Zum jetzigen Zeitpunkt kommt die Kritik hinterrücks daher», findet er.

Selbst die Gemeindeverwaltung war nicht informiert über das Referendum. «Mit uns hat niemand Kontakt aufgenommen», sagt Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP). Die Kritik an den Aufzonungen in Einfamilienhausquartieren komme auch für ihn überraschend. Nichtsdestotrotz sei das Referendum ein legitimes ­demokratisches Mittel.

Im Gegensatz zur Initiative ist für ein Referendum kein Kontakt mit der Gemeindeverwaltung nötig. «Die Referendumsfrist ist öffentlich publiziert», erklärt Bichsel. Falls in dieser Zeit die Un­terschriften zusammenkommen und die Formvorschriften eingehalten werden, dann kommt das Referendum zustande.

Der IG bleibt nun Zeit bis zum 12. Juni, um die nötigen 300 Unterschriften zu sammeln.

(Berner Zeitung)