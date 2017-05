Heftige Kollision: Auto prallt in Lastwagen

Am Mittwochmittag um 13 Uhr fuhr ein 64-jähriger Autolenker mit seinem Fahrzeug auf der Schiffenenstrasse von Düdingen in Richtung Gurmels. Bei der Abzweigung zum Campingplatz Schiffenen wollte er links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Lastwagen, der von Gurmels in Richtung Düdingen fuhr.

In der Folge kam es zu einer «heftigen Kollision», wie die Kantonspolizei Freiburg in einem Communiqué schreibt. Die rechte Front des Personenwagens prallte in die Front des Lastwagens. Der Autolenker wurde leicht verletzt ins Spital transportiert. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. (chh/pd)