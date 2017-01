Historische Bilder aus der Region Murten

Das Spital von Merlach, das ehemalige Restaurant Kantonsschild in Galmiz oder alte Luftaufnahmen von Murten: Diese historischen Ansichten lassen sich auf einer Website abrufen, die am 28. Januar in überarbeiteter Form online gehen wird. Die Fotografien sind nach Ortschaften geordnet, die auf einer interaktiven Karte abrufbar sind.

Hobbyhistoriker am Werk

Hobbyhistoriker aus der Murtenseeregion haben für die dreisprachige Website rund tausend historische Dokumente aus der Zeit vor 1980 zusammengetragen, darunter befinden sich auch zahlreiche Bilder. Auf Videoaufnahmen erzählen zudem ältere Menschen aus der Region aus früheren Zeiten.

Geografisch decken die Aufnahmen Ortschaften am Murtensee, am Broyekanal und am Neuenburgersee ab. Im Laufe der Zeit wollen die Initianten weitere Aufnahmen hinzufügen. Die Dokumente lassen sich nach Kriterien wie Standort, Jahr oder Themen suchen und sortieren. Die Fotografien stammen aus dem Besitz von Sammlern und sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

Lancierung im Januar

Initiiert hat die Website Jean-Charles Lauper aus der ­Gemeinde Vully-les-Lacs, zusammen mit einer lokalen Gruppe von Geschichtsinteressierten. Lauper sammelt selber seit vielen Jahren Postkarten und historische Dokumente. «Mittlerweile bin ich für mein Interesse an alten Aufnahmen bekannt. Deshalb kontaktieren mich immer wieder Menschen, die zum Beispiel ihren Estrich räumen wollen», erzählt Jean-Charles Lauper. Unterstützt wird das Internetprojekt vom Verein Standortentwicklung Murtensee.

Eine historische Ansicht von Galmitz, das in der Nähe von Murten liegt. Bild: zvg

Ansehen kann man die Website schon jetzt. Offiziell lanciert wird sie erst am Samstag, 28. Januar, in der Bibliothek von Vully-les-Lacs in Salavaux. Dort werden die Besucher an mehreren Computern die Website entdecken können. Für Gruppen steht eine grosse Leinwand zur Verfügung. Parallel dazu stellen die Organisatoren historische Dokumente und Bücher zur Geschichte der Region aus.

Ausstellung:Schulgebäude EPK, Route du Gros Buisson 7, Salavaux. Samstag, 28. Januar, 13 bis 17 Uhr. (sos/FN)