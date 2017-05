Hoher Sachschaden bei Brand in Bürohaus

Gegen 17.30 Uhr am Montag wurde der Kantonspolizei Bern Rauch gemeldet, der aus einem Gebäude an der Ecke Thun- und Justingerstrasse in Bern austrat. Wie die Berufsfeuerwehr am Abend mitteilt, sei im Untergeschoss eines Bürogebäudes ein Brand ausgebrochen.

Alle Personen im Innern des Gebäudes wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Einsatzkräfte die Flammen gelöscht hatten, mussten sie den Raum sowie das Treppenhaus vom Rauch befreien. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mb/bfb)