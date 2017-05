«Humor ist eine Charakterstärke»

Natürlich beginnt dieser Workshop mit einer Anekdote. Natürlich hat diese eine amüsante Pointe – schliesslich trägt dieser Programmpunkt des Forums 60 plus der Stadt Bern den Titel «Leichter durchs Leben mit Humor». Wer nun denkt, sich aufgrund seiner griesgrämigen Persönlichkeit einem harten Leben stellen zu müssen, darf noch hoffen: Eine Studie der Uni Zürich konnte zeigen, dass sich Humor mit einem systematischen Training verbessern lässt.

Von diesen Trainings erzählen Sandra Rusch und Heidi Stolz, beide am Psychologischen Institut der Uni­versität Zürich tätig, den Seniorinnen und Senioren im halb vollen Saal des Kornhausforums. Draussen wärmt die Frühlingssonne die Pflastersteine, im ab­gedunkelten Saal leuchtet blau eine Powerpoint-Präsentation.

Humor auf acht Stufen

Humor, erklären Rusch und Stolz, trainiere man auf acht ­Stufen: Auf der ersten Stufe steht das Kennenlernen des eigenen Humors im Vordergrund. Die Referentinnen zeigen einige Spassvideos von Youtube, es wird gelacht und gekichert. Anschliessend sollen die Teilnehmenden darüber diskutieren, was sie lustig gefunden haben. Stufe zwei appelliert an eine spielerische Haltung. «Die Präsenz im Spiel schafft Distanz zu Dingen, die gerade nicht so gut laufen im Leben», erklärt Rusch. Dass man nicht zu alt zum Spielen sein kann, zeigt sich, als die Referentinnen Ballons in den Saal werfen und Hände in die Höhe fahren, um die Ballons in der Luft zu halten.

Humorvolle Menschen sind zufriedener als humorlose.





Die folgenden Stufen behandeln Aspekte wie das Lachen selbst, verbalen Humor oder Humor im Alltag – «umgeben Sie sich aktiv mit humorvollen Menschen, mit lustigen Büchern und Filmen», empfehlen Rusch und Stolz. Ausserdem könne man sich für die Ironie des Alltags sensibilisieren. Stufe sechs und sieben würden als besonders schwierig gelten: das Lachen über sich selbst sowie die humorvolle Reaktion auf Stress. Letzteres könne mittels Rollenspielen erarbeitet werden.

«Humor ist eine Charakterstärke», stellt Stolz klar. Die Förderung dieser sei Bestandteil der Positiven Psychologie, welche sich anstelle von psychischen Krankheiten und Störungen mit den positiven Eigenschaften des Menschen befasst. Diese Stärkung der Ressourcen lohnt sich: Nicht nur suchen Singles in ihren Kontaktanzeigen humorvolle Partner und Partnerinnen, auch leiste Humor einen massgeblichen Beitrag zur Lebenszufriedenheit. Tendenziell sind humorvolle Menschen also zufriedener als humorlose.

Die Anekdote war übrigens die Folgende: Herr Seligman – ge­wissermassen ein Blauwal unter den grossen Psychologen – stauchte beim Unkrautjäten seine kleine Tochter zusammen, die lieber spielte, als zu arbeiten. Das Mädchen blickte seinen brüllenden Vater an und fragte, ob er sich erinnere, dass sie noch bis vor einem Jahr dauernd rumgeheult habe. Wenn sie lernen könne, nicht mehr so oft zu weinen, weshalb er denn nicht weniger grantig sein könne. Dieser Vorfall brachte Seligman dazu, seinen Forschungsschwerpunkt auf Stärken und Ressourcen des Menschen auszurichten und damit einen Grundstein für die Positive Psychologie zu legen.

(Berner Zeitung)