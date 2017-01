Im Königreich der Kleinteile

Der Herr am Telefon hat ein dringendes Anliegen, man hört es an seiner lauten, eindringlichen Stimme. Auf Englisch redet er auf Maurizio Zannol ein, sagt etwas von einer guten Geschäftsmöglichkeit, die er unterbreiten möchte, es wäre also eine ganz gute Gelegenheit im Uhrenbereich.

Maurizio Zannol hat noch nicht einmal den Namen des Anrufers verstanden. «Wie heissen Sie?», fragt er und sagt dann: «John. Also gut, John, hören Sie: Ich bin ein kleiner Laden, ich habe meine Kundschaft, und mir ist wohl so. Ich brauche keinerlei Vorschläge für neue Geschäftsmöglichkeiten irgendwelcher Art in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Besten Dank und auf Wiederhören.»

Maurizio Zannol seufzt. Er weiss, das war jetzt eine etwas arrogante Art, den Anrufer abzuwimmeln. Aber er hat jetzt schon genug zu tun mit seinem Geschäft, das nach dem Vorgänger benannt Fournitures Herrli heisst und Uhrenbestandteile und Werkstattbedarf für Uhrmacher anbietet.

Zannol, der Furniturist, ist in Fachkreisen international bekannt. Uhrmacher aus aller Welt kommen zu ihm, wenn sie ohnehin an einer Weiterbildung bei den grossen Schweizer Herstellern weilen; aus Turin, Barcelona oder Tokyo sind es ganze Schulklassen von Uhrmacher-Lehrlingen, die sich mit Ersatzteilen und Werkzeugen eindecken.

Zannol hat noch nicht mal einen Internet-Auftritt, er hat gar keine Zeit, einen zu entwickeln. Er weiss, rein ökonomisch betrachtet könnte er mehr aus seinem Geschäft herausholen, doch er sagt: «Ich will gar nicht mehr verdienen. Ich habe alles, was ich brauche. Ich wüsste gar nicht, was ich mir mit mehr Geld kaufen sollte – mal abgesehen von alten Chronographen, zum Beispiel.»

Zwei Stockwerke, abermillionen Teile

Zwei Herren kommen zur Tür hinein und schauen sich um, als seien sie Detektive. Der eine, ein Deutscher, sagt: «Ich bin Sammler. Ich suche schöne alte Werke, Einzelstücke, besser noch Kleinserien, 30, 40 Stück. Und Edelstahlgehäuse. Haben Sie sowas?» Zannol sagt ihm, er müsse sich eben umsehen. Irgendwelche Gehäuse habe es noch dort hinten im Gestell, Werke habe er eigentlich keine. Später, leiser: Eine Serie von Omega-Werken sei noch zu haben. Die Herren hören es nicht, Zannol insistiert nicht, die Herren gehen wieder.

Hätte da nicht ein gutes Geschäft gewinkt? Zannol seufzt wieder und erklärt: «Er sagt, er sei Sammler, also ist er ein Händler. Er kommt aus Deutschland, wohl aus einer Grossstadt, und denkt, er könne hier in der Provinz Schnäppchen machen. Als ob ich nicht wüsste, was die Sachen wert sind.» Wäre der Herr wirklich Sammler gewesen, hätte er nach ganz bestimmten Modellen gefragt. Zannol kann seine Kunden in Sekundenschnelle einschätzen, und auf Geschäfte mit Zwischenhändlern ist er nicht angewiesen: «Ich finde den Weg zu den Endkunden auch so.»

Maurizio Zannols Reich ist wohl einzigartig in der Schweiz. Zwar ist er kürzlich in neue Räumlichkeiten gezogen, zwei Stockwerke hat er nun zur Verfügung, doch weiterhin stapelt sich das Material so dicht, dass kaum ein Durchkommen möglich ist. Alle Teile von Uhren sind hier zu haben, dazu Werkzeuge, Literatur, kleine Maschinen, Werbeartikel und vieles mehr.

Wie viele Teile sind es denn im Ganzen? Zannol nimmt eine Schachtel mit Ebauches-Teilen zur Hand – das sind zum Beispiel Zahnräder oder Schrauben für Uhrwerke. Von diesen Schachteln hat er etwa 2000. In jeder sind mindestens 10000 Teile. Das alleine ergibt also schon 20 Millionen Teile. Der Wert des ganzen Ladens? Unbezahlbar. Respektive eben so viel, wie Zannol verkaufen kann. Nicht grösstmöglicher Profit ist sein Anliegen, sondern ein möglichst breites Sortiment, so dass möglichst viele Kunden etwas für sich finden.

Um pure Nostalgie gehts ihm nicht

Im Oktober hat die NZZ Maurizio Zannol entdeckt und ihm ein ganzseitiges Porträt gewidmet. Die «Antithese zur Hochglanzwelt der Luxus-Armbanduhren» sei Zannols Laden, hiess es da, der Furniturist sei «der Archivar des Uhrmacherhandwerks, der Sammler der verlorenen Dinge, der Retter des Vergessenen. Er muss Melancholiker sein.»

Gewiss, Zannol ist dummerweise ein paar Jahrzehnte zu spät auf die Welt gekommen. Er behauptet sich als Exot in einer Uhrenbranche, in der die grossen Marken möglichst die ganze Wertschöpfungskette bis zum Service Après Vente kontrollieren wollen und den unabhängigen Uhrmachern nur noch dann Ersatzteile aktueller Modelle liefern, wenn diese zehntausende Franken in moderne Maschinen investieren.

Doch Zannol geht es nicht um pure Nostalgie. Wenn er die Vorzüge der Vergangenheit preist, tut er dies nicht zuletzt aus Qualitätsüberlegungen. Er nimmt einen kleinen Blasebalg zur Hand, dieser ist aus Plastik gefertigt. «Der hält zwei Jahre», sagt Zannol, «früher gab es solche aus Metall, die hielten 40 Jahre.»

Oder die Punzen: Es gibt Uhrmacher, die kommen zu Zannol und verlangen explizit nach alten, gebrauchten Punzen. Diese sind zwar schon während Jahrzehnten verwendet worden, sie halten aber immer noch länger als die heutigen – offenbar war der Stahl härter, die Verarbeitung besser.

Oder die Werkzeuge mit dem Griff aus Ebenholz: «Das ist einfach hochwertiger als Plastik, es fühlt sich auch besser an», sagt Zannol und folgert: «Das heutige Material wird nicht besser. Nur billiger.» Fündig wird Zannol, wenn er Teile ankauft: In kleinen Mengen, aber auch ganze Ateliers von alten Uhrmachern, die ihr Inventar auflösen.

Durch das NZZ-Porträt ist das Fernsehen auf Maurizio Zannol aufmerksam geworden. Es hat ihn als Gesprächsgast zum TV-Talker Kurt Aeschbacher eingeladen. Er hat zugesagt, weil er sich auf einer Mission sieht. Er wollte den Leuten den Berufsstand des Uhrmachers nahebringen, «etwas mit Gehalt» wollte er sagen, er wollte darlegen, dass es die unabhängigen Uhrmacher seien, welche die Tradition der Uhrmacherkunst am Leben erhielten, indem sie in monatelanger Kleinarbeit Einzelstücke schafften und alte Familienerbstücke am Leben hielten.

Zannol zweifelt, ob ihm dies gelungen ist. Ein bisschen lustig solle er sein, sagten ihm die Leute vom Fernsehen, «aber wenn ich als Mensch mit Hang zur Schwermut im Scheinwerferlicht etwas Lustiges sagen muss, kommen eher Platitüden heraus». Zannol ist wohl zu streng mit sich selber. Jedenfalls fürchtet er die Folgen des TV-Beitrags vom Dezember.

Bereits nach dem NZZ-Artikel kamen zuhauf neue Anfragen, dabei hat er ja schon genug zu tun mit seinen jetzigen Kunden. Und überhaupt: Manchmal, da gibt es Tage, da möchte Maurizio Zannol am liebsten alleine sein. Da möchte er einfach in seinen Laden gehen und sein Zeug machen. Aber er kommt hin um 9 Uhr, und da wartet schon der erste Kunde vor der Tür, und Zannol denkt: «Hat der denn nichts Gescheiteres zu tun?»

Dann geht er mit dem Kunden hinein und hilft ihm, dieses eine Zahnrad für das alte Handaufzugswerk zu finden. (Bieler Tagblatt)