Ja zur Kindergarten-Planung

Ostermundigen kann die Gesamtplanung für die Kindergärten wie vorgesehen anpacken. Mit 3136 Ja gegen 905 Nein sagten die Stimmenden am Ja zu dem dafür nötigen Kredit von gut 11,7 Millionen Franken.

Nun können bestehende Kindergärten saniert oder am bestehenden Standort neu aufgebaut sowie ein Doppekindergarten neu gebaut werden. Die Stimmbeteiligung betrug 42,5 Prozent.

Die Gemeinde mit über 17'000 Einwohnern verfügt heute über 17 Kindergartenklassen an 12 Standorten. Die meisten davon sind sanierungsbedürftig.

An sieben bestehenden Standorten sind Ersatzneubauten geplant. Zwei denkmalgeschützte Kindergärten an der Alpenstrasse sollen saniert werden. Am neuen Standort «Eselweid» ist ein zusätzlicher Doppelkindergarten vorgesehen.

Für die Neubauten wird nach Angaben der Gemeinde Anfang März ein Totalunternehmer-Wettbewerb ausgeschrieben. Die bauliche Umsetzung soll in Etappen realisiert werden. Ziel der Gemeinde ist es, mit den Bauarbeiten für die ersten Kindergärten Anfang 2018 zu beginnen, so dass die neuen Räume im darauffolgenden August bezogen werden können. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)