Jan Remund präsidiert neu VCS-Sektion Bern

Jan Remund heisst der neue Präsident der Sektion Bern des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS). Die Mitglieder des VCS wählten ihn am Dienstagabend in Langenthal zum Nachfolger von Maria Iannino Gerber aus Hinterkappelen.

Remund wohnt in Mittelhäusern in der Gemeinde Köniz und ist auch Co-Präsident der Grünen des Kantons Bern. Er arbeitet bei der Firma Meteotest und ist dort Leiter des Geschäftsbereichs Energie und Klima, wie der VCS am Mittwoch mitteilte.

Die VCS-Sektion Bern tagte am Dienstag nicht zufällig in Langenthal: Sie führte im Anschluss an die Versammlung ein Streitgespräch zur bevorstehenden Volksabstimmung zur Verkehrssanierung Aarwangen durch. Es zog ihren Angaben zufolge 80 Personen an. (mib/sda)