Jetzt beginnt das Powerplay

Nein, fremdenfeindlich sind die Lysserinnen und Lysser sicher nicht. Seit Jahr und Tag leben sie ohne nennenswerte Probleme mit den gegen 200 Asylsuchenden des heutigen Durchgangs- und künftigen Bundeszentrums im Industriegebiet zusammen. Sie mucken auch nicht auf, wenn der Kanton – wie vor anderthalb Jahren geschehen – aus purer Not vorübergehend zusätzliche Zelte auf das Areal stellt und so weitere 250 Plätze schafft.

Dass die Lysserinnen und Lysser aber auf die Barrikaden steigen, wenn ihnen der Bund jetzt noch ein Zentrum für nochmals 350 Menschen aus aller Welt aufdrücken will, ist mehr als verständlich. Sie kritisieren zu Recht, dass der Umbau der heutigen Kaserne zu diesem Zweck sehr unfair und vor allem auch unsolidarisch sei. Wen wunderts: Mit zwei Bundes­zentren wird Lyss gleich die ganze Last zu spüren bekommen, die der Kanton Bern in diesem Bereich tragen muss.

So ist es verständlich, dass die Lysserinnen und Lysser nun all ihre Hoffnungen auf den alten Verkaufsvertrag zwischen der Kasernenkorporation und dem Bund setzen. Ob dieser Trumpf aber wirklich stechen – sprich, das zweite Asylzentrum verhindern – wird? Das steht angesichts der vielen juristischen Unwägbarkeiten, die der Sache im Moment noch anhängen, ganz und gar nicht fest. Entscheidend ist aber etwas anderes. Mit dem Schriftstück in der Hand kann Lyss nun den Weg durch die In­stanzen antreten und so kräftig Wind machen.

Der Bund muss dann abwägen, wie weit er in diesem Powerplay auf Konfrontation gehen will. Oder ob es nicht doch besser wäre, nach einem alternativen Standort für das zweite Asylzentrum zu suchen – ein müh­sames Gezerre, das nur zu leicht in einem Scherbenhaufen enden könnte, liesse sich so auf elegante Art und Weise vermeiden.

