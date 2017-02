Jetzt wird das Kambly-Areal überbaut

Am Montag startet die öffentliche Mitwirkung für die Überbauung des Kambly-Areals in Lyss. Wo heute noch die ehemalige Bis­kuitfabrik mit ihrem markanten Turm sowie ein Bauernhaus an der Zeughausstrasse stehen, soll nächstes Jahr mit dem Bau von elf fünf- bis achtstöckigen Wohnhäusern begonnen werden.

Vor einiger Zeit sah es nicht danach aus, als würde das so bald passieren, denn die Gemeinde Lyss und der Studener Investor Gerhard Saner, der das Grundstück 2012 gekauft hatte, waren sich bezüglich der Überbauungspläne uneins. Der Gemeinde missfiel vor zwei Jahren das von Saner favorisierte Projekt, und sie wollte mittels Architekturwettbewerb von vorne starten, wogegen sich Saner sträubte.

Hochhaus wieder verworfen

«Für die Überbauung der insgesamt 21'000 Quadratmeter wurden x Varianten geprüft», sagt Rolf Christen, Gemeinderat Bau und Planung (BDP). Auch die Erstellung eines einzelnen Hochhauses sei diskutiert, allerdings relativ rasch wieder verworfen worden.

Die Herausforderung habe darin bestanden, einerseits die verlangte «verträgliche Dichte» zu erfüllen und andererseits Rücksicht auf die Überbauung Armaturen-Areal zu nehmen, die sich gleich daneben befindet.

180 Wohnungen geplant

Wegen des für das Kambly-Areal erstellten Hochhauskonzeptes wurde es als «Möglichkeitsgebiet» für Bauten mit mehr als sechs Stöcken definiert. Deshalb haben die Planer fünf- bis achtstöckige Blöcke gezeichnet. Vier achtstöckige Bauten mit 25 Meter Höhe sind entlang des Westrings vorgesehen.

Die fünfstöckigen Wohnblöcke messen 19 Meter. Gemäss aktuellem Stand sind auf dem Areal rund 180 Wohnungen vorgesehen. Laut Gerhard Saner wäre das der Fall, wenn überall 4-Zimmer-Wohnungen gebaut würden.

Positive Rückmeldungen

Nach der Mitwirkung kommt das Geschäft voraussichtlich nächsten März vor das Lysser Parlament. «Gebaut wird dann zwar in Etappen, aber so rasch wie möglich», erklärt Gemeinderat Christen.

Eine erste Rückmeldung aus der Bevölkerung hat das Planungsteam an der Informationsveranstaltung für Anwohner bereits erhalten: 42 Personen sind an der Veranstaltung erschienen. Insgesamt gaben sie zum Projekt positive Rückmeldungen. Das bestätigt Bauherr Gerhard Saner: «Die meisten haben mir zu diesem Projekt gratuliert.» (Berner Zeitung)