Ka-We-De: Eishockeyaner bleiben länger

In ein paar Wochen hätte auf der Ka-We-De mit Eishockey Schluss sein sollen – für immer. Nach der Saison 2016/2017 werde das Eishockeyspiel in Bern in der Allmend konzentriert. Mit dem Bau einer zweiten Hockeyhalle neben der Post­finance-Arena entstehe dort ein Hockeycluster, hiess es in der 2013 verabschiedeten städtischen Eisstrategie.

Nun steht fest: Mindestens ein paar Jahre lang werden auch auf der Ka-We-De noch Hockeyspiele stattfinden. Wie die Stadt gestern mitteilte, birgt die Allmend zumindest kurzfristig «keine wirtschaftlich erfolgs­ver­spre­chen­den Entwick­lungs­poten­­­zia­le». Gemeinsam mit den Baurechtsnehmern des Areals – der SPS Immobilien AG und den Inhabern der Curlinghalle – sei man nach intensiver Prüfung zu diesem Schluss gekommen, sagt Fernand Raval, Leiter Immobilien Stadt Bern.

«Die Postfi­nance-Arena und die Curling­halle sind beide in einem guten ­Zustand», sagt Raval. «Da rechnet es sich bis auf weiteres nicht, vor einem Ausbau in die heutige Bausubstanz einzugreifen.»

Plan B

Für das Sportamt, dessen 2013 verabschiedete Eisstrategie den Ausbau in der Allmend vorsah, kommt deshalb Plan B zum Zug: ein Ausbau im Weyermannshaus. «Das heutige Publikumsfeld soll in ein Eishockeyfeld umgewandelt und voraussichtlich eingehaust werden», sagt Amtsleiter Christian Bigler. Ein entsprechendes Projekt solle nun ­möglichst schnell ausgearbeitet werden. Projektierungskredit, Projekt, Baukredit, Baubewilligung, Bau: Das alles wird jedoch einige Jahre dauern, bestätigt er.

So lange werden bei der Ka-We-De die Betreiber des benachbarten Tierparks und jene Anwohner, die sich über den Lärm der Eishockeyaner beklagen, mit deren Immissionen leben müssen. «Erst wenn im Weyerli ein zweites Hockeyfeld realisiert ist, wird jenes auf der Ka-We-De aufgehoben.»

Auch darüber hinaus sei der dortige Winter­betrieb aber nicht infrage gestellt. «Die schöne Anlage ist für den öffentlichen Eislauf prädestiniert.» Von der Aufhebung des Eishockeyfelds werde der Ka-We-De-Sommerbetrieb profitieren, während die Konzentration des Hockeyspiels auf Allmend und Weyerli «betrieblich wie sportlich sinnvoll» sei.

Eindeutiger Trend

Kinder, die mit einem weichen Puck erste Hockeyversuche unternehmen, werden dies auf der Ka-We-De auch nach der Aufhebung des Hockeyfelds tun dürfen. Davor wird das Sportamt laut Bigler die Umgestaltung der Ka-We-De aber mit deren dringender Sanierung verbinden wollen.

Unter dem Strich wird mit den Hockeyclustern Allmend und Weyerli, wo freies Schlittschuhlaufen nur noch ausserhalb des Hockeybetriebs möglich sein wird, für Schlöfler weniger Eisfläche zur Verfügung stehen. Dies sei vertretbar, findet Bigler, da der langfristige Trend eindeutig sei: «Der Eislauf hat im Vergleich zu den 1970-ern, 1980-ern und 1990-ern stark abgenommen, während der Bedarf an Hockeyfläche stetig gestiegen ist.» (Berner Zeitung)