Käse vom Kiosk auf 1957 Metern über Meer

Die rund eineinhalbstündige Wanderung ist einfach: Start ist bei der Postautohaltestelle Gantrischhütte. Von dort führt ein breiter Weg hoch zum Morgetenpass. Kurz vor der Passhöhe wird er schmal und steil, aber kaum beginnt der Schweiss zu rinnen, ist man schon oben.

Auf 1957 Metern über Meer erfreut nicht nur eine wunderbare Aussicht das Auge, da wartet auch eine Überraschung: Wie aus dem Nichts taucht linker Hand ein Holzhäuschen auf. Flattert am Mast daneben die Schweizer Fahne ist klar: Der Kiosk ist bedient. Heute ist der Landwirt Hansjürg Siegen­thaler oben. Er füllt abgepackte Alpkäsestücke und Würste auf. Getränke sind noch vorhanden. Am Wochenende gibts manchmal sogar Kaffee, obschon das heisse Wasser von der Alphütte zum Kiosk hochgeschleppt werden muss. Und die Wanderer freuts, wenn manchmal auch selbst gebackener Kuchen auf dem Ladentisch liegt.

Festgeklebtes Kässeli

Ostseitig des Kiosks bietet ein glasloses Fenster Aussicht auf die grünen Hügel, links ist eine Pendeltüre, drinnen ein Bänklein und vorne eine Ladentheke. Auf dieser liegt eine Kühlbox mit vakuumverpackten Alpkäsestücken und Würsten. Ist keiner da, kann man sich selber bedienen. Im festgeklebten Kässeli auf der Theke befindet sich sogar etwas Herausgeld. Und ein Zehnernötli, das ein Kunde hineingelegt hat.

In der Box befindet sich nur noch wenig Ware. Gut, ist Hansjürg Siegenthaler hochgekommen. Er sorgt für Ordnung. Stellt Getränke auf den Tisch, während eine vierköpfige Familie aus Deutschland im Kiosk Schutz vor dem Wind sucht und auf dem Bänklein im Kiosk picknickt. Das stört Siegenthaler nicht. «Bleibt nur sitzen», sagt er und stellt Flaschen mit Mineralwasser und Süssgetränken auf den Ladentisch. Es ist Mittag. Immer mehr Wanderer erklimmen die Passhöhe und machen halt beim Kiosk. In diesem findet man von Juni bis Oktober immer Verpflegung.

Schafstall oder Busstation

Später lädt der Landwirt zum Besuch der Alp Obriste Morgeten ein, die vom Kiosk aus zu sehen ist. Nach einem Abstieg von weniger als zehn Minuten steht man im blitzsauberen Stall, durch den man in die Küche gelangt. Ruhig wiederkäuend liegen die 19 Kühe und fünf Geissen da. Sie sind Besuch gewohnt. In der Küche riecht es nach Holzfeuer. In einem grossen Kupferkessi wird die Milch für den Käse erhitzt. Es gibt Kaffee und Selbstgebackenes, man sitzt am Tisch mit dem gemusterten Plastiktischtuch und plaudert. Die Hunde betteln. Evelyne Thomet, die Helferin der Familie, hat eben Ziegenfrischkäse gemacht und erzählt, Wanderer hätten sich erkundigt, ob der Kiosk ein altes Zollhäuschen sei, ein Schafstall oder gar eine Busstation. Gelächter.

Rosmarie Siegenthaler, die Mutter des Bauern, produziert den Käse, der im Kiosk oben und auf der Alp verkauft wird: Rund eine Tonne Alpkäse und Mutschli pro Jahr. Fürs Melken ist ihr Mann Hansueli Siegenthaler zuständig. Das Ehepaar in den Siebzigern hat schon über 50 Alpsommer auf der Alp Obriste Morgeten verbracht «Ich muss im Sommer ja im Tal unten heuen», sagt ihr Sohn Hansjürg, der fast täglich zwischen dem Bauernhof in Oberwil, der Alp und dem Kiosk hin- und herpendelt.

Weder WLAN noch TV

Die Einrichtung auf der Alp Obriste Morgeten ist relativ luxuriös. Elektrizität ist vorhanden, auch eine Dusche und ein Telefon. Das Leben ohne Internet und TV stört niemanden, auch die jugendlichen Grosskinder nicht, die am Wochenende oft hochkommen, um den Kiosk zu hüten. Unterhaltung gibt es genug. Etwa wenn Rosmarie Siegenthaler den Rest Frischkäse aus dem Kessi ins Gras hinauswirft, wo die Hühner schon längst warten, um das leckere Protein aufzupicken.

Allerdings kreisen auch ein paar Bergdohlen und machen den Hühnern die Leckerbissen streitig. Die Molke kriegen die Schweine draussen, die sich schlabbernd über das warme Getränk hermachen. Was in der Küche auf den Boden tropft und fällt, leckt Evelyne Thomets Hündin auf.

Die zwei Käselaibe sind in der Presse, die Küche ist geputzt. Bleibt eine kleine Pause bis zum Mittagessen. Wer weiss, vielleicht kehren noch Wanderer ein? Der Kiosk ist jedenfalls bereit. Hansueli Siegenthaler steht neben dem Käsekeller und schaut ins Tal und auf die Gantrischkette. Auch nach über 50 Jahren erfüllen ihm bei diesem Anblick noch Glücksgefühle. «Was für eine grandiose Aussicht», sagt er und schaut hoch zur Passhöhe, wo die Schweizer Fahne flattert.

(Berner Zeitung)