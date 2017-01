«Kaltstart» für den neuen Stapi

Sein Vorgänger Alexander Tschäppät übergab dem neuen Berner Stadtpräsidenten Alec von Graffenried am Montagmittag vor zahlreichen Medienschaffenden einen symbolischen Hausschlüssel und wünschte ihm einen guten Start. Mit fast 58 Prozent der Stimmen war der Grüne von Graffenried am Sonntag zum neuen Stapi gewählt worden. Das gute Resultat sei auch Verpflichtung, mahnte Tschäppät (SP).

Die zwei Wochen zwischen Tschäppäts letztem Arbeitstag und dem Amtsantritt von Graffenrieds wurden genutzt, um die Bürowände neu zu streichen. Das war auch nötig, räumte Tschäppät ein, «wir haben es nämlich gut eingeraucht.» Jetzt sei der Raum wieder nikotinfrei.

Von Graffenried berichtete, er sei schon seit frühmorgens an der Arbeit und habe als Stadtpräsident einen «typischen Kaltstart» hingelegt. Die Strategien würden erst jetzt festgelegt, «süüferli, eins nach dem andern». Im Frühling werde der neue Gemeinderat dann seine Legislaturziele präsentieren.

Dabei wolle der neue Stapi von der Erfahrung des alten profitieren: «Es ist sicher nicht mein letzter Austausch mit Alexander Tschäppät», sagte Alec von Graffenried. «Einige Dinge machen wir sicher neu, aber nicht alles. Die zentrale Grösse in Bern soll nach wie vor die Kontinuität sein.»

Ursachenforschung bei der SP

Währenddem sich die Grüne Freie Liste über den Wahlerfolg freut, leckt die SP ihre Wunden: Nach 24 Jahren hat sie das Stadtpräsidium verloren. Darüber will die Partei am Montagabend an einer Delegiertenversammlung sprechen.

Alt Nationalrat Peter Vollmer übte auf Radio SRF bereits Kritik an seiner Partei. «Von aussen hat man den Eindruck, es bestehe eine Machtarroganz», sagte Vollmer am Mittag im Berner Regionaljournal. In Zukunft müsse man wieder mehr argumentieren statt einfach davon auszugehen, dass man in der Mehrheit automatisch recht habe.

Für das regierende Rot-Grün-Mitte-Bündnis sei das Resultat der Stichwahl sicher eine Belastungsprobe. Die Allianz müsse wohl «neu definiert» werden. Kurzfristig führe das zu Problemen, langfristig sei es gut, dass es eine Flurbereinigung gebe und das RGM-Bündnis hinterfragt werde. (mb/sda)