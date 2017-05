Kappelenbrücke gerät aus den Fugen

Eine neue Leitung?

Nicht direkt involviert in die Instandstellung der Kappelenbrücke ist die Gemeinde Wohlen. Sie hat laut Gemeindepräsident Bänz Müller (SP plus) aber mit dem Kanton Kontakt im Hinblick auf die Sanierung aufgenommen.



Denn in der Brücke verlaufen verschiedene Leitungen, die im gleichen Zug saniert werden könnten. Müller denkt an eine neue Abwasserleitung, die im Rahmen der Bauarbeiten verlegt werden könnte. Denn Wohlen wird die ARA Ey in Hinterkappelen mittelfristig ausser Betrieb nehmen und sich an die ARA ­Region Bern anschliessen. Dazu ist eine Verbindungsleitung in den geplanten Entlastungsstollen von Bern-West zur ARA Neubrück vorgesehen, möglicherweise über die Kappelenbrücke.