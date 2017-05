Kein Geld fürs Infozentrum Eichholz

Ausstellungen. Workshops. Führungen. Seit 2011 bringt das ­Informationszentrum Eichholz (IZE) seinen Besuchern Fauna und Flora der Aare näher. Das Interesse daran scheint durchaus vorhanden zu sein: 2016 zählte das Zentrum 5300 Besucher und nicht weniger als 50 Schulklassen – deutlich mehr als im Vorjahr.

Freude über die positive Entwicklung dürfte jedoch kaum aufkommen. Der Grund: Ab kommendem Jahr dreht die Gemeinde Köniz dem IZE den Geldhahn zu. Mit 120'000 Franken hatte sie dieses zwischen 2011 und 2015 als Starthilfe unterstützt. Dazu kamen weitere 68'000 Franken für 2016 und 2017. Nun ist mit den Geldspritzen aber Schluss. Am Montag hat das Parlament jährliche Unterstützungsbeiträge von 35'000 für die nächsten sechs Jahre knapp abgelehnt.

Begehrlichkeiten bei anderen

Zur finanziellen Unterstützung des IZE aufgefordert hatten die Grünen via Motion. Das IZE sei eine Erfolgsgeschichte und ein Juwel in Sachen Umwelt, sagte Christina Aebischer im Namen ihrer Partei. «Es ist nicht nachvollziehbar, warum man diesem Projekt jetzt einfach den Stecker ziehen will.» Dies, zumal der Betrag von 35'000 Franken pro Jahr das Gemeindebudget kaum belasten würde, so Aebischer.

Anders sahen dies die Bürgerlichen. Das IZE habe gewusst, dass es ab 2018 keine Unterstützung mehr erhalten werde, sagte Michael Lauper (SVP). Dass es sich an die finanziellen Spielregeln zu halten habe, fand auch Bruno Ineichen (BDP). «Eine weitere Unterstützung könnte zudem Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken», mahnte er.

Pro Natura ist interessiert

Nach dem Nein des Parlaments wird sich das IZE nun nach neuen Geldgebern umsehen müssen, um den Betrieb auf dem bisherigen Niveau sicherzustellen. Eine Lösung scheint sich dabei bereits abzuzeichnen. So habe die Naturschutzorganisation Pro Natura Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet, wie Gemeinderätin Rita Haudenschild (Grüne) bestätigte. Definitiv entscheiden will Pro Natura aber erst nächstes Jahr. (Berner Zeitung)