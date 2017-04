Keine Ruhe vor dem Sturm

Die BZ an der BEA

In der alten Festhalle (4.1, Stand C 100) betreibt die BZ Berner ­Zeitung auch dieses Jahr das BZ-Kafi. Besuchen Sie es mit Ihrer Espacecard und geniessen Sie einen Gratiskaffee. An einem Wettbewerb können Sie raten, welche BEA-Geschichte der Berner Zeitung am meisten Online­klicks generiert. Als erster Preis winkt eine Ballonfahrt im Wert von 600 Franken. Im BZ-Kafi (jeweils von 10 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr) können Sie zudem online eine Grussbotschaft an Ihre Lieben richten, die gleichentags online geschaltet wird. sru