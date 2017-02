Keine Schraube locker

Sie sind alle offensichtlich ein wenig aufgeregt, Nervosität liegt in der Luft. Ein junger Mann nutzt seine handwerklichen Fähigkeiten, um einen defekten Griff im Bus zu flicken. Es ist ja auch kein normaler Schultag für die Lehrlinge der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern (Gibb).

Zum zweiten Mal in Folge durften am Freitag 65 Schüler der Gibb als Juroren an der grössten Motorradmesse der Schweiz, der Swiss-Moto, teilnehmen. Sie kommen aus verschiedenen Berufsgruppen, unter anderem Motorradmechaniker und Lackierer. In Zürich bewerteten sie die verrücktesten und skurrilsten umgebauten Motorräder. Eine grosse Verantwortung für die Schüler, denn sie entschieden damit, wer mit seinem Motorrad zur weltgrössten Show für umgebaute Motorräder nach Abu Dhabi reisen darf.

Wertvoller Beitrag

Frank Sander, Organisator der Messe, ist begeistert vom Beitrag der Lehrlinge. «Ihre Unvoreingenommenheit kommt bei den Besitzern der Bikes bestens an.» Die Neutralität der Jugendlichen sei eine Bereicherung für die Messe. Ausserdem sei es wichtig, den Schülern zu zeigen, dass sie auch zu anderen Dingen fähig sind als blossen Reparaturen: «Wir wollen sie dafür sensibilisieren, dass es mehr gibt, als nur Öl zu wechseln», so Sander. Deshalb habe man sich nach dem letztjährigen Testversuch entschieden, weiterhin Lehrlinge der Gibb statt Spezialisten als Juroren anzustellen. Nach einem kurzen Briefing durch Sander sind die Jugend­lichen auf sich allein gestellt.

«Auch wenn wir noch lange nicht alles wissen, bringen wir nach drei Jahren Lehre ja bereits ziemlich viel Know-how mit», sagt Samuel Roth (27) selbstbewusst. Insgesamt muss er in wenigen Stunden 68 Motorräder punkto Innovation, Design und Verarbeitung bewerten. Von Sportbikes über Oldtimer bis hin zu Motorrädern, die auf keinen Fall eine Strassengenehmigung besitzen dürften: Alle Motorräder müssen bis ins kleinste Detail untersucht werden. «Die Schwierigkeit liegt darin, zu erkennen, was tatsächlich selber gebaut ist und was gekauft ist», sagt Aaron Müller (18). Genau das mache den Reiz aus. Die kleinen Details sind für ihn entscheidend.

Letzte Anweisungen: Die Lehrlinge beim Briefing. Bild: Flurin Bertschinger / Ex-Press

Arbeit nach Mass

Für den Laien sehen die Bikes allesamt auf den ersten Blick wunderschön aus. Die Schüler nehmen sie aber genauer unter die Lupe. «Das Fahrwerk ist im Vergleich zum Rest ziemlich abgenutzt, das gibt Abzug», bemerkt Müller bei einem Ausstellungsstück. «Wir sehen, was andere nicht gleich sehen, da wir so nahe an die Motorräder randürfen, das ist toll», so Roth.

Hier wird jede einzelne Schraube mit grösster Genauigkeit inspiziert. Während die Fahrt zur Messe wie eine unseriöse Klassenfahrt wirkte, so legen die Schüler nun eine vorbildliche Professionalität an den Tag. Alle Lehrlinge sind fokussiert auf die Zweiräder. Nur ab und zu horchen sie auf, wenn in der Ferne mal wieder ein Motorrad ge­startet wird. Nach kurzem bestätigendem Kopfnicken und einem Schmunzeln widmen sie sich schnell wieder den Bewertungsbögen, die sie ausfüllen müssen. Der Geruch von verbranntem Benzin liegt in der Luft.

Unbezahlbare Erfahrung

Für Schulleiter Peter Ryf ist es eine unbezahlbare Erfahrung: «Die Schüler übernehmen Verantwortung und kommen mit einer anderen Form der Arbeitswelt in Berührung. Sie können wertvolle Kontakte schliessen. Wir sind stolz, dabei zu sein.» Man habe deshalb die Schüler seit Wochen auf die Aufgabe vorbereitet.

«Wir bewerten das, was wir selber jeden Tag machen», sagt Müller auf die Frage, ob er Respekt vor der Aufgabe habe. Er ist stolz, dass seine Meinung zählt. Deshalb versucht er auch, besonders pingelig zu sein. (Berner Zeitung)