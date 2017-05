Klappe die Vierte am Grand Prix

Bereits um 13 Uhr am Samstagnachmittag, lange bevor die Läufer des Altstadt-GP beim Zytglogge eintreffen würden, konnte man es bereits von weitem jubeln, klatschen und anfeuern hören. Rund 200 Leute hatten sich beim Glockenturm versammelt und riefen den zehn vorbeirennenden Läufern ermunternde Worte zu. Nur ein paar Minuten später stutzte der Beobachter aber – weshalb rannten dieselben zehn Läufer erneut an der gleichen Stelle durch?

«Klappe die Zweite», klang es bald aus einem Lautsprecher. «Wie das beim Film so ist, einen haben wir immer noch gemacht», hiess die nächste Durchsage.

Tatsächlich waren es nicht irgendwelche Athleten, die sich verfrüht auf die Laufstrecke aufgemacht hatten, sondern Statisten und Schauspieler, die sich für den Spielfilm «Der Läufer», der von der Berner Firma Contrast Film realisiert wird, am Zytglogge versammelt hatten, um eine Szene zu drehen. Dem Aufruf der Firma waren viele Statisten gefolgt, die nun den Streckenrand säumten und deren Aufgabe es war, möglichst laut Stimmung zu machen.

«Es gibt einiges für euch zu beachten», erklärte Daniel Lüpold, der für die Statisten zuständig ist. «Wir drehen denselben Abschnitt mehrmals, deshalb solltet ihr immer an derselben Stelle bleiben», führte er aus. «Wer noch auf die Toilette muss, soll das jetzt machen, nachher heisst es still stehen», fügte Lüpold lachend an.

Wahrer Hintergrund

Der Film «Der Läufer» erzählt die Geschichte eines vielversprechenden Langstreckenläufers, der aber über den Suizid seines Bruders nicht hinwegkommt und ein Doppelleben entwickelt. Er nimmt Kontakt zu jungen Frauen auf und fängt an, gewalttätig zu werden. Der Hintergrund des Films ist angelehnt an das Leben von Mischa Ebner, einem Schweizer Waffenläufer, der als Mörder verurteilt wurde und sich 2002 im Gefängnis das Leben nahm.

Wissen die zahlreichen Statisten, wovon dieser Film handelt? «Nein, ich habe nur gesehen, dass sie Leute suchen, um diese Szene zu drehen», sagt Radio- und Fernsehkommentator Albi Saner. Und er kommt ins Schwärmen. «Ich bin ein Filmfreak, mich interessiert, wie all das zustande kommt, wie viel Aufwand eine solche Szene verursacht, wie viele Male sie gedreht werden muss.» Das Filmbusiness sei etwas sehr Faszinierendes, findet er. «Ob ich dann wirklich im Film zu sehen bin, ist mir ziemlich egal», ergänzt Saner.

Ein bisschen anders sieht das der 13-jährige Milan Wälti. «Es wäre schon cool, auch in der Geschichte kurz vorzukommen, aber ich bin vor allem aus Interesse am Film da», sagt der riesige James-Bond-Fan.

Dann geht es auch schon weiter mit der dritten Klappe. «Da müssen noch mehr Leute in die Ecke, es wird zu wenig geklatscht!», ruft ein Mitglied der Filmcrew. Minutiös wird alles noch einmal durchgeplant. «Kamera eins bereit, Kamera zwei bereit, los geht’s», klingt es aus den Lautsprechern.

Und wieder kommen die zehn Läufer um die Ecke gerannt, unter ihnen Schauspieler Max Hubacher, der mit der Rolle des Verdingbubs in der Schweizer Filmszene bekannt geworden ist. Wer sind aber die anderen neun Sportler? Zwei von ihnen sind Matthias Christen und Daniel Sidler. «Die Läufer, die den Grand Prix unter einer Stunde absolvieren, haben eine Anfrage bekommen, ob sie bei den Dreharbeiten mitmachen wollen», erzählen sie.

Die Frage, ob diese zusätzlichen Meter und die kleine Anstrengung vor ihrem Lauf denn nicht die Vorbereitung störe, verneint Matthias Christen. «Wir laufen die 10 Meilen nicht zum ersten Mal, da zahlt sich die Routine aus.» Und Daniel Sidler ergänzt: «Das ist etwas, was man nur einmal im Leben machen kann. Das wollten wir uns nicht entgehen lassen.» – «Ausser, wir werden jetzt entdeckt», wirft Christen lachend dazwischen.

Und dann ist die Szene im Kasten, die Filmcrew packt die grossen Kameras ein, die Athleten machen sich bereit für den echten Start ihres Grand Prix. Zwei Stunden später werden sie noch einmal beim Zytglogge vorbeirennen, da muss aber beim ersten Mal alles passen, denn einen zweiten Versuch werden Matthias Christen und Daniel Sidler nicht erhalten. (Berner Zeitung)