Knastspaziergang: Polizei hat sich nach Grossaufgebot zurückgezogen

Am Freitagabend versammelten sich etwa 150 Personen vor der Reithalle. Sie waren einem Aufruf auf der Facebook-Seite RaumRaub gefolgt, wonach am Freitag um 20:00 ein sogenannter «Knastspaziergang» stattfinden sollte. Die Demonstranten wollten in Richtung des Amthauses marschieren.

Die Polizei stellte sich ihnen jedoch gleich von Anfang an in den Weg. Die Einsatzkräfte schienen eine neuartige Taktik zu verfolgen: um die Demonstranten davon abzuhalten Schaden anzurichten, sperrten sie den Bereich um die Reitschule in einem engen Radius von 500 Metern ab. Bei der Lorrainebrücke, der Hodlerstrasse, beim Bollwerk und am Henkerbrünnli hatten sich insgesamt schätzungsweise fünfhundert Einsatzkräfte positioniert und alle Fluchtwege abgesperrt.

Es flogen Stuhlbeine und Flaschen

Als sich die Demonstranten kurz nach 20:30 in Bewegung setzten und mit einem Wägelchen voller Wurfgeschosse in Richtung Amthaus losliefen, fuhr die Polizei die beiden Wasserwerfer auf die Strasse und drängte die Demonstranten zurück. Die Chaoten warfen erst mit Rauch - und Leuchtraketen nach den Polizisten, was mit Einsatz der Wasserwerfer beantwortet wurde. Die Linksradikalen griffen dann zu härteren Geschützen wie Stuhlbeinen, Betonstücken und Flaschen, denen die Polizei wiederum Tränengas und Gummischrot entgegensetzte.

Gegen 22:00 hatte sich die Situation soweit beruhigt und die Extremisten hatten sich in die Reitschule oder auf den Vorplatz zurückgezogen. Die Polizisten blieben allerdings auf ihren Plätzen. Wer den eingekreisten Bereich verlassen wollte wurde von der Polizei kontrolliert. Zwanzig Minuten später zogen die Ordnungshüter langsam ab, während die Chaoten, welche auf dem Vorplatz der Reitschule herumstanden, sich ruhig verhielten.

Der Verkehr wurde rund ums Bollwerk vollkommen lahmgelegt. Auch mehrere Buslinien mussten ihren Betrieb einstellen. Wer das Bollwerk von aussen überqueren wollte, musste durch die Polizeikontrolle. Gegen 22:45 lief sowohl Privat- wie Öffentlicher Verkehr wieder normal.

Seit am Mittwoch die Hausräumung eines besetzten Gebäudes an der Effingerstrasse ausgeartet war, kam es immer wieder zu Vorfällen. Letzte Nacht wurde am Verwaltungsgebäude des Bundesamtes für Bauten und Logistik (BBL) an der Fellerstrasse erheblichen Sachschaden angerichtet. Für Samstagabend haben die Besetzter eine weitere, grössere Demonstration angesagt.

(tpu)