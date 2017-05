Köniz will Mehrwert im Sinne des Kantons abschöpfen

Man müsse doch den Mehrwert betonen, von dem die Liegenschaftsbesitzer profitieren könnten: Daniel Gäumann wiederholt den Satz mehrfach. Der Vorsteher der kantonalen Orts- und Regionalplanung sagt mit Nachdruck, dass er in der Idee, in Einfamilienhausquartieren eine höhere Nutzung zuzulassen, vor allem Chancen sieht. Immerhin lässt sich so das bestehende Baugebiet nach innen verdichten. Und das immer rarere Kulturland schonen.

Köniz will in der neuen Ortsplanung genau das tun. Die Eigentümer profitieren von solchen Aufzonungen, weil die Parzellen über Nacht massiv an Wert zulegen. Doch die Gemeinde schöpft davon einen Teil ab, und das sorgt für Unruhe. Denn die Abgabe wird nicht nur fällig, wenn ein Eigentümer sein Land dichter bebaut. Sondern ebenso bei einem Verkauf ohne weitere Bauabsichten.

Auch eine Chance

Als Verkauf gilt auch, wenn sich eine Erbengemeinschaft auflöst oder ein Ehepaar sich scheidet. Sobald einer das Haus übernehme und die anderen auszahle, werde die Gemeinde den Mehrwert einfordern, erläutert der auf Bau- und Planungsrecht spezialisierte Anwalt Markus Fischer die Regelung.

Gäumann seinerseits hält dem entgegen, dass Köniz mit seinen Absichten den Ansprüchen einer modernen Raumplanung nachlebe. Dass der Kanton über seine Gesetze Druck auf die Eigentümer ausübt, ihr Land irgendwann tatsächlich besser zu nutzen, lässt sich aus seinen Ausführungen unschwer herauslesen. So sagt er zu den Erbengemeinschaften, die sich vor der Last der Mehrwertabgabe fürchten: Für die Nachfahren könne es ja auch eine Chance sein, auf dem von den Eltern allein genutzten Land ein grösseres Haus mit mehreren Wohnungen bauen zu können.

Anders in Zollikofen

Im Moment revidiert auch Zollikofen seine Ortsplanung – doch Debatten wie in Köniz sind dort bislang ausgeblieben. Aus einem einfachen Grund, wie Bauverwalter Beat Baumann erläutert: Seine Gemeinde regelt die Mehrwertabschöpfungen noch nach dem ­alten kantonalen Baugesetz, wie es bis Ende März galt.

Das erlaubte ihr, die Abgabe im Gespräch mit den Eigentümern auszuhandeln. Zollikofen habe ohnehin nur eine Handvoll Areale aufgezont, so Baumann weiter. Im Dorfzentrum verzichtet die Gemeinde zum Teil gar darauf, den Mehrwert abzuschöpfen. Weil sie Verdichtungsprojekte nicht durch Abgaben behindern will.

Köniz dagegen will nach dem neuen Baugesetz verfahren und muss deshalb für jede betroffene Parzelle den Mehrwert einschätzen und später fix verfügen. Rund 380 Könizer haben in den letzten Tagen den entsprechenden Betrag per Brief zur Stellungnahme erhalten und wissen nun erstmals um die Höhe der Abgabe. Zahlen von 80 000 Franken, im Extremfall gar 150 000 Franken machen die Runde. Diese Grössenordnung wird von den Behörden nicht bestritten. (skk)