Komitee lanciert Kampagne gegen Wechsel Moutiers zum Jura

Mit der Zugehörigkeit zu Bern als zweitgrösstem Schweizer Kanton könne Moutier nur gewinnen. Aus Sicht des Komitees bietet der Kanton Bern mehr Entwicklungsperspektiven als der Kanton Jura. Auch könnte ein Wechsel das Bildungsangebot für Jugendliche schmälern, und in Moutier würde kein zusätzlicher Arbeitsplatz entstehen.

Sorgen bereitet dem Nein-Komitee im Falle eines Kantonswechsel auch die wirtschaftliche Zukunft des Spitals Berner Jura am Standort Moutier - wegen seiner Nähe zum Spital Delsberg im jurassischen Hauptort.

Es gehe nun darum, den unentschiedenen Teil der Stimmbevölkerung davon zu überzeugen, am 18. Juni ein «Nein» in die Urne zu werfen. Vorläufig beschränkt sich die Kampagne der Gegner eines Kantonswechsels auf die Verteilung eines Flyers in alle Haushalte.

Laut dem Komitee «Moutier-Prévôté» verläuft die Kampagne derzeit ohne grosse Spannungen. "Es herrscht kein vergiftetes Klima, wie wir es in der Vergangenheit erlebt haben, sagte Komitee-Sprecher Patrick Röthlisberger. Zur gleichen Einschätzung war jüngst auch Moutiers separatischer Stadtpräsident Marcel Winistoerfer gelangt. (flo/sda)