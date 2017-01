Lastwagen prallt in Auto – zwei Schwerverletzte

Bei der Frontalkollision eines Personenwagens mit einem Lastwagen sind am Donnerstagnachmittag in Renan BE zwei Personen schwer verletzt worden. Sie mussten aus ihrem Auto befreit werden. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Der Lastwagen geriet in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto, wobei der Lenker des Autos sowie seine Beifahrerin schwer verletzt wurden. Sie mussten aus dem Fahrzeug befreit und mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Die Strasse musste während mehreren Stunden gesperrt werden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. (sda)