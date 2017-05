Lehrer müsste mit auf die Alp

Spezialregelungen

Kinder von Fahrenden sind im Sommer mit ihren Eltern unterwegs und fehlen in der Schule von April bis Oktober, so, wie dies die Eltern eines Kindergärtelers wollten. Fahrende können laut Marianne Meyer, Mediensprecherin der freiburgischen Erziehungsdirektion, ihre Kinder den Sommer über aus der Schule nehmen, da sie eine anerkannte nationale Minderheit sind. Sie unterrichten die Kinder in dieser Zeit selbst. In Freiburg leben die Fahrenden hauptsächlich auf dem Standplatz Châtillon in Hauterive und einzelne in Estavayer. njb/FN