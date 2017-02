Leidenschaft in der toten Leitung

Was macht Penelope, nachdem Odysseus gesagt hat: «Bleib, wie du bist»?

Sie wartet 20 Jahre lang, während er auf dem Mittelmehr herumgondelt. Sie bleibt, wie sie ist, zieht als alleinerziehende Mutter ihre zwei Kinder gross, wartet und wartet und wird verrückt.

Elmar Goerden hat sich dem Schicksal der Alleingelassenen angenommen und feiert einen grossen Regieeinstand in Bern. Das überrascht nicht: Der 53-jährige Deutsche ist eine grosse Nummer. Er inszeniert seit Jahren mit Erfolg in Berlin, Stuttgart und München, in den letzten ­Jahren auch in Basel. In Bern zeigt er, dass er auch als Autor über feines Gespür verfügt. Und über Humor!

Strandball mit Odysseus Atem

Seine «Penelope» (Mariananda Schempp) lebt mit Hund und Kindern (Milva Stark, Nico Delpy) im Heute, aber hängt der Zeit nach, als ihr Mann (Stéphane Maeder) sie im Stich liess. Goerden zeichnet die Karikatur einer Verzweifelnden, die zwar nicht altert (weil sie ja so bleibt, wie sie ist), aber völlig im Gestern hängengeblieben ist und das Haus nicht mehr verlässt.

Um seinen Atem zu konservieren, hütet sie einen von ihm aufgeblasenen Strandball wie ihren eigenen Augapfel. Ihre Tochter muss ihr ständig hinterherputzen, damit dann sauber wäre, wenn Papa heimkommen würde. Es kracht gehörig. Der Sohn hingegen verehrt Penelope trotz ihrer Schrulligkeit und ihrer Ausfälligkeiten («Ein Bart macht noch keinen interessanten Charakter!»).

«Die Warteschlaufe weicht einem nicht von der Seite.»Die wartende Penelope

Höhepunkte in diesem Absurditätenkabinett sind Anrufe, die sie mit einem Wählscheibentelefon tätigt. Es ist ihr Draht nach draussen – doch das Telefon ist gar nicht angeschlossen. Sie beschwert sich über den Störungsdienst, weil der sie nicht vorgängig über eine Störung informiert habe, oder ruft in der Taxizentrale an, ohne ein Taxi bestellen zu wollen, nur um die Begriffs­stutzigkeit des (ausgedachten) Gegenübers leidenschaftlich zu beklagen.

Einmal beschwert sie sich, dass sich am anderen Ende jemand meldet und sie nicht in die Warteschleife gerät, denn: «Die Warteschleife weicht einem nicht von der Seite.» Das ständige Warten auf Odysseus ist Pene­lopes Odyssee. Die eigenen vier Wände werden zur Bedrohung.

Wände mit Pusteln

Diese Wände führen aber auch ein interessantes Eigenleben. Die zwei Mauern, die die Bühne bilden, wirken bedrohlich, aber sorgen für heitere Momente (Bühne: Silvia Merlo und Ulf Stengl). Als ob ein Kubist den Wänden Pusteln verpasst hätte, stehen Würfel verschiedener Grösse hervor. Sie öffnen sich als Fenster und Türen und schlagen geräuschvoll zu. Gegen Ende, als sich das Chaos in schwindelerregende Sphären emporschraubt, kriegen sie gar eine Stimme.

Schempp ganz stark

Kommt er, kommt er nicht – oder kommt am Schluss dann doch alles anders? Das soll hier offenbleiben. Aber bis dahin spielt Mariananda Schempp als Penelope ganz gross auf. Bern wird sie nächste Saison vermissen. Auch Milva Stark ist wie immer ein guter Grund für den Theaterbesuch. Weniger optimal besetzt ist die Rolle des Sohns, Nico Delpy kommt neben den starken Frauen nicht so recht auf Touren. Die Auftritte von Stéphane Maeder hingegen sind grossartig.

Er betritt die Szene als Alleinunter­halter, als Obdachloser oder als Makler – als «die Ähnlichen», in denen Penelope ihren Mann wiedererkennt. Als er als Pizzabote herbestellt wird, sagt er: «Ich sehe auch nicht aus wie ein Pizzabote, eigentlich bin ich Schauspieler!» Es sind lustige 100 Minuten, die wie im Flug vorbeigehen. Ein weiteres tolles Stück in einer erfolgreichen Theatersaison von Konzert Theater Bern.

Weitere Vorstellungen: bis 14. Juni, Vidmar 1, Liebefeld.

www.konzerttheaterbern.ch (Berner Zeitung)