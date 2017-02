Leiter der Fachbereiche sahen auch Vorteile

Anfang Woche machte diese Zeitung publik, dass die Berner Fachhochschule (BFH) das Departement Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (WGS) in drei Departemente aufspalten will. Dieser Entscheid ist brisant, weil Burgdorf und Bern gerne Standort des Departements WGS gewesen wären. Auch die Aufspaltung des Departements war dabei ein Thema. Im Abstimmungskampf hatten die Fachhochschule und die Erziehungsdirektion aber stets betont, das Departement müsse zusammenbleiben. Diverse Grossräte fühlen sich nun hintergangen.

Burgdorf war eine Option

Auch innerhalb der Fachhochschule gab es offenbar Kräfte, die einen Umzug des Fachbereichs Wirtschaft oder des ganzen WGS nach Burgdorf befürwortet hätten. Laut dem «Bund» schrieben die drei Leiter der Fachbereiche Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit im August 2015 einen Brief an den Schulrat, das strategische Führungsorgan der BFH. Darin stand, dass man sich einen Umzug vorstellen könnte.

Dabei seien strategische Überlegungen im Vordergrund gestanden, nicht die Standortfrage, lässt sich Jürg Römer zitieren. Er war bis im Juli 2016 Leiter des Fachbereichs Wirtschaft. Allerdings sei Rektor Herbert Binggeli gegen den Standort Burgdorf gewesen.

Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (Grüne) und die Vertreter der Fachhochschule argumentieren, dass auch bei drei unabhängigen Departementen die räumliche Nähe wichtig sei. Römer sieht das anders: Ein eigenständiges Departement Wirtschaft sei für die Studierenden, Kunden und externen Partner vorzuziehen – unabhängig vom Standort.

Die Zusammenarbeit mit dem Departement Technik und Informatik, das nach Biel ziehen soll, sei zudem intensiver als mit den ­Departementen Gesundheit und Soziale Arbeit.

Vorteile in Burgdorf

Römer hätte in Burgdorf sogar Vorteile gesehen: Im Emmental und im Oberaargau gebe es mehr mittlere Unternehmen als auf dem Platz Bern. Und diese würden zu den Hauptkunden des Departementes Wirtschaft gehören. In Burgdorf hätte die BFH zudem mehr Unterstützung erhalten als in Bern, wo sie im Schatten der Universität stehe.

Römer verliess im Juli 2016 die BFH nach einem Streit mit seinem Vorgesetzten Thomas Hodel, der gegen eine Aufteilung des WGS war. Auch dieser verliess im Dezember die BFH nach dem Entscheid des Schulrats, das Departement nun doch aufzuspalten. (Berner Zeitung)