Lenkerin bei Frontalkollision verletzt

Am Montagmorgen kurz nach fünf Uhr kam es in Büren an der Aare zu einem Verkehrsunfall. Das teilt die Kantonspolizei Bern mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 36-jährige Autolenkerin auf der Aarbergstrasse dorfauswärts in Richtung Dotzigen unterwegs. Auf Höhe Hägniweg geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen.

Die Frau wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die 22-jährige Lenkerin des anderen Autos begab sich selbstständig zur Kontrolle ins Spital.

15 Angehörige der Regionalfeuerwehr Büren waren wegen ausgelaufener Flüssigkeiten im Einsatz.

Der Verkehr auf der Aarbergstrasse musste im Bereich der Unfallstelle während rund zwei Stunden wechselseitig geführt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang und die Umstände zu klären.

Diese Woche hat der Berufsverkehr wieder begonnen. Auch wegen Schnee und Kälte kam es zu mehreren Verkehrsunfällen. Der Vorfall in Büren ist einer von insgesamt elf Meldungen, die bei der Kantonspolizei Bern seit Sonntagabend um 18 Uhr eingegangen sind. (mbu/pd)