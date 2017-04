Lerchs Lehrstunde

Nach der kalten letzten Woche gab es am sonnigen Wochenende sicher Schöneres zu tun, als den Nachmittag im schummrigen ISC-Club zu verbringen. Einen geeigneteren Ort hätte man aber kaum finden können, um die Kandidaten für das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland zum Thema Nachtleben zu befragen.

Und so versammelte sich am Samstag eine überschaubare Gruppe von Bar- und Clubbetreibern, um Christoph Lerch (SP) und seinen beiden Herausforderern auf den Zahn zu fühlen.

Damit wagte sich Lerch sozusagen in die Höhle der Löwen; die häufigste Kritik am amtierenden Statthalter stammt nämlich just aus dem Umfeld des Vereins Pro Nachtleben Bern. Fressen liess sich Lerch aber weder vom Publikum noch von seinen beiden Herausforderern, Claude Grosjean (GLP) und Stefan Theiler (parteilos).

Juristisches Fachwissen

Als absoluter Hauptredner des Podiums entpuppte sich der amtierende Statthalter: Bei vielen Fragen und Themen übernahm Christoph Lerch die Rolle des Lehrers und erklärte den Anwesenden ausführlich, in welcher Situation welche Instanz welche Schritte vornimmt.

Mit dieser Taktik gelang es Lerch, viele der gegen ihn gerichteten Vorwürfe zu entschärfen. Ein Beispiel: Claude Grosjean bemängelte, dass die Zwischennutzung beim Egelsee zu langsam zustande käme. Lerch konterte, dass das Baugesuch dafür erst spät eingereicht wurde und anschliessend 20 verschiedene Einsprachen behandelt werden mussten.

«Es liegt nicht alles am Statthalteramt», verteidigte er sich. «Im Gegenteil: Ich habe mich persönlich eingesetzt und mehrere Gespräche mit den Betreibern und Einspracheparteien geführt.»

Zweifel an der Lärmfachstelle

Auf dieselbe Weise verteidigte sich Lerch auch gegen die Fragen des Publikums. So wollte beispielsweise Fire Widmer, Betreiber des ehemaligen Sous Soul, wissen, welchen Fähigkeitsausweis die von Lerch oft zu Rate gezogene Lärmfachstelle habe.

«Ich habe Verständnis für Ihre Bedenken», antwortete Lerch gelassen und erklärte ruhig, dass es nicht in der Zuständigkeit des Statthalters liege, die Lärmfachstelle zu besetzen. «Ich kann ihre Frage aber gerne weiterleiten.»

Gerade diese defensive Haltung Lerchs schien es zu sein, welche die Anwesenden eher für Claude Grosjean sympathisieren liess. Dieser nutzte die Gelegenheit und versprach, als Statthalter bei den Entscheiden der Lärmfachstelle genauer hinzuschauen.

Der philosophische Dritte

Grosjean selber würde als Statthalter eher auch mal etwas riskieren, betonte er mehrfach. Ein Weg sei es etwa, vermehrt auch Pilotprojekte ins Leben zu rufen und «etwas auch mal auszuprobieren», zum Beispiel was den neuen Jugendclub in der Nägeligasse angeht: «Die Tankerä sollte man einfach mal einen Sommer lang laufen lassen und dann Massnahmen ergreifen, wenn es nicht funktioniert.»

Und Theiler? Dieser schaffte es dieses Mal zwar auf die Bühne – beim letzten Podium der Grün­liberalen musste er im Publikum Platz nehmen – kam neben Lerch und Grosjean aber nur selten zu Wort.

Und wenn ihm Moderator Tobias Habegger eine Frage stellte, tendierte Theiler zu unkonventionellen, fast schon philosophischen Antworten. So würde er Probleme etwa bei einem gemeinsamen Spaziergang lösen, «schliesslich handelt es sich bei den Einspracheparteien oft um vereinsamte Menschen und Opfer des heutigen Zeitgeistes».

(Berner Zeitung)