Letzte Chance für Langzeitparkierer

Am Montag ist Ende der Fahnenstange. Sollte sich der Halter des langzeitparkierten Renault Laguna von der Sonnenbergstrasse bis zum Montag, 6. Februar, um 17 Uhr, nicht bei der Polizei melden, wird das Auto «verwertet». So steht es in der Januarausgabe des Amtsblatts. Was genau «verwertet» in diesem Zusammenhang heisst, ist noch unklar.

«Das Fahrzeug fällt, sofern es nicht abgeholt wird, unter das Abfallgesetz», sagt Dominik Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern. «Die Polizei wird sich nach Ablauf der Frist umgehend mit dem Grundeigentümer, auf dessen Grund und Boden das Fahrzeug parkiert ist, in Verbindung setzen.» Dabei handelt es sich um die Stadt Bern.

Parkiert, blockiert

Der Renault Laguna steht bereits seit Anfang Juli an der Sonnenbergstrasse. Nachdem sich Anwohner über den Langzeit­parkierer mit dem spanischen Kennzeichen beschwert hatten, blockierte die Polizei das Fahrzeug Anfang September mit einem Radblockierschuh.

Die Kantonspolizei Bern wandte sich laut Dominik Jäggi wegen des spanischen Kennzeichens an die spanischen Behörden. Doch bis gestern ging bei der Kantonspolizei weder von den spanischen Behörden noch vom Fahrzeughalter eine Rückmeldung ein.

Ungewisse Kosten

Solange ein parkiertes Auto in der weissen Zone den Verkehr nicht behindert, darf es die Po­lizei erst abschleppen, nachdem es im Amtsblatt ausgeschrieben wurde. Über die Kosten, die auf den Fahrzeughalter zukommen könnten, kann man nur speku­lieren.

Möglich wären allenfalls Strafgebühren, administrative Gebühren, Verfahrenskosten, Abschleppkosten und so weiter. Falls das Auto aber gestohlen wurde, fallen für den rechtmäs­sigen Besitzer keine derartigen Kosten an. (rah)