Lösung für Musikzentrum zeichnet sich ab

Das geplante Musikzentrum Unteres Worblental in Bolligen war in Ostermundigen eigentlich unumstritten. Jedoch stiess der dazugehörige Vertrag den Gemeindeparlamentariern sauer auf. Von «Knebelvertrag» war in der Märzsitzung des Grossen Gemeinderats die Rede. Dementsprechend sprach sich das Gemeindeparlament gegen das ­Geschäft aus, womit das ganze Projekt, an dem auch die Gemeinden Bolligen, Stettlen und Ittigen beteiligt sind, gefährdet war.

Abgeänderter Vertrag

An der vergangenen Sitzung des Gemeindeparlaments kündigte Gemeindepräsident Thomas Iten (parteilos) nun eine Lösung an. Im Juni will der Gemeinderat dem Parlament einen abgeänderten Vertrag vorlegen.

Ursprünglich sah dieser vor, dass Bolligen als Standortgemeinde die Baukosten des Musikzentrums übernimmt. Von den anderen Gemeinden erhalten die Bolliger dafür 33 Jahre lang einen kostendeckenden Mietzins. Würde jedoch eine Gemeinde vor­zeitig vom Vertrag zurücktreten, müsste sie trotzdem die Miet­kosten für den Rest der Vertragsdauer an Bolligen zahlen.

«In diesem Punkt wollen wir die Leistungsvereinbarung ergänzen», erklärt der zuständige Mundiger Gemeinderat Henrik Schoop (FDP). Demnach könnte die austretende Gemeinde künftig einen Nachmieter suchen, der anschliessend die Mietkosten übernimmt.

Entscheidung im Juni

Über den genauen Wortlaut des revidierten Vertrags wird der Ostermundiger Gemeinderat – nach Absprache mit den anderen Gemeinden – in den nächsten Tagen entscheiden. Danach muss noch das Gemeindeparlament dem Geschäft zustimmen. (js)