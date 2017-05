Loufmeter: Models in der Berner Altstadt

In der Berner Altstadt haben am Samstagnachmittag mehrere einheimische Modelabels ihre Kollektionen beim 5. Loufmeter präsentiert. 40 Models stolzierten mit den neuesten Kleidern durch die historischen Gassen. Ziel des Events ist es laut Veranstaltern, heimisches Modeschaffen raus aus den Ateliers auf die Strasse zu bringen. Zahlreiche Interessierte entlang der Route nahmen das Angebot dankbar an.

Die Route führte in diesem Jahr von der Grabenpromenade über den Kornhausplatz durch die Kramgasse bis zum Rathausplatz. Zurück ging es durch die Kreuz- und Münstergasse. Mit einer anschliessenden Ehrenrunde durch die Kram- und Münstergasse erreichte der Umzug der Models nach rund 75 Minuten das Ziel beim Lorenzini in der Hotelgasse.

Diese Modelabels waren dabei: