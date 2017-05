Lyss bekräftigt Widerstand gegen zweites Asylzentrum

Der Lysser Gemeinderat hat am Dienstag seine Stellungnahme zum Sachplan Asyl des Bundes veröffentlicht, welcher gleich zwei Bundesasylzentren im Siedlungsgebiet von Lyss vorsieht. Darin bekräftigen die Behörden ihre schon im April formulierte Ablehnung.

In der Stellungnahme steht, die Gemeinde Lyss stelle «eindringlich und mit Nachdruck» das Begehren, den Waffenplatz und das Zeughausareal Lyss vom Sachplan Asyl zu streichen. Diesen hatte das Staatssekretariat für Migration (SEM) im April veröffentlicht und in eine Mitwirkung gegeben.

Unmittelbar danach kündigte der Lysser Gemeindepräsident Andreas Hegg an, Lyss werde sich «mit Händen und Füssen» gegen ein zweites Bundesasylzentrum im Lysser Siedlungsgebiet wehren. Ein Bundesasylzentrum - jenes von Kappelen, das sich aber am Ortsrand von Lyss befindet - gehe in Ordnung. Zwei seien zu viele.

«Unkontrolliert im Gemeindegebiet»

Diese Aussage bekräftigt der Lysser Gemeinderat in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Ein zusätzliches Bundesasylzentrum auf dem Waffenplatz hätte zur Folge, dass der Austausch von Asylsuchenden beider Zentren nicht mehr in den kontrollierten Räumlichkeiten eines Zentrums stattfinden würde, sondern «unkontrolliert im Gemeindegebiet (von) Lyss».

Aufgrund von Berichten aus anderen Bundesasylzentren befürchte die Gemeinde, dass es wegen der unterschiedlichen Herkunft der Asylsuchenden zu renitentem Verhalten kommen könnte. Darunter hätte die Gemeinde Lyss zu leiden. Auch der «leider auch feststellbare Alkoholkonsum» könnte zu Problemen führen. «Mit dem Verzicht auf den Standort Waffenplatz/Kaserne könnten diese Probleme im Gemeindegebiet von Lyss gar nicht erst entstehen», steht in der Pressemitteilung.

«Bund missachtet eigene Ziele»

Der Lysser Gemeinderat wirft dem Bund auch vor, gegen seine eigenen Gesetze zu verstossen. Habe sich doch dieser das Ziel auferlegt, die Lasten zu verteilen. Lyss solle nun aber der einzige Ort in der Schweiz werden, welcher gleich mit zwei Bundesasylzentren «belastet» würde.

Der Lysser Gemeinderat zweifelt auch an, dass der Lysser Waffenplatz ab 2025 wirklich verfügbar ist. Denn laut Lysser Angaben müsste der Bund zuerst den Waffenplatz in Thun für über 60 Millionen Franken ausbauen, um in Lyss Platz zu schaffen. Aus einem Kaufvertrag aus dem Jahr 1970 gehe ausserdem hervor, dass die Kasernenkorporation Lyss einen Grossteil des heutigen Waffenplatz-Terrains ausschliesslich für militärische Zwecke dem Bund verkaufte. Wenn der Waffenplatz aufgegeben werde, komme der Korporation ein Rückkaufsrecht zu. Der Bund könne deshalb gar nicht über das Terrain verfügen.

Bevölkerung ist dagegen

In seiner Medienmitteilung gibt der Lysser Gemeinderat auch bekannt, dass er mit Bekanntwerden des Asyl-Sachplans des Bundes die Bevölkerung aufforderte, ihm Rückmeldungen zu geben. Mit wenigen Ausnahmen hätten sich alle Urheber der bis vergangenem Freitag eingegangenen 273 Stellungnahmen dafür ausgesprochen, nur das Durchgangszentrum Kappelen zu einem Bundesasylzentrum auszubauen. Auch habe die SVP eine von 1803 Personen unterzeichnete Petition mit dem Titel «Ein Asylzentrum ist genug» eingereicht.

Sachplan: Basis für Genehmigung

Mit dem Sachplan Asyl stellt das SEM die Grobplanung und -abstimmung von Bundesasylzentren sicher. Der Plan enthält eine schweizweite Übersicht über die Bundesasylzentren sowie Grundsätze zur Abstimmung mit strategischen Zielen und zur Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Behörden.

Zudem dient der Plan als Basis für die Plangenehmigungsverfahren. 30 Tage lang konnte sich die Bevölkerung ab Anfang April dazu äussern. Für Kantone und Gemeinden läuft die Anhörungsfrist bis am 4. Juli. Den Entscheid über die Plangenehmigung fällt anschliessend das Justiz- und Polizeidepartement (EJPD). Im Sachplanentwurf wird der Lysser Waffenplatz als «Zwischenergebnis» bezeichnet. SEM-Sprecher Lukas Rieder sagte Anfang April, noch sei kein Entscheid gefallen. «Wir wissen nicht, ob Lyss zustande kommt.»

Für das Kasernenareal rechnet der Bund mit 350 Schlafplätzen, fürs Areal des heutigen Durchgangszentrums Kappelen-Lyss mit 270 Betten. Mit dem Lysser Waffenplatz möchte der Bund das Bundesasylzentrum im ehemaligen Berner Zieglerspital ersetzen, dessen Asyl-Nutzung zeitlich beschränkt ist. (cla/sda)