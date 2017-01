Maschinen auf Autobahnbaustelle gestohlen

Die Polizei ist zwei Portugiesen auf die Schliche gekommen, die im Berner Jura illegal Baugeräte von der Autobahnbaustelle der Transjurane in ihr Heimatland verkauften. Die beiden Portugiesen gingen der Polizei im vergangenen September nach umfangreichen Ermittlungen ins Netz, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.

Die beiden 36 und 53 Jahre alten Männer müssen sich vor der Justiz verantworten. Der Deliktsbetrag wird auf rund 250'000 Franken veranschlagt.

Die Polizei war im vergangenen August wegen Diebstahls zweier mechanischer Bagger in Court und Sorvilier alarmiert worden. Eine der beiden Maschinen konnte rasch in Portugal ausfindig gemacht werden. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass zwischen den beiden Diebstählen ein Zusammenhang bestand. Und nicht nur das: Es gab auch Verbindungen zu einem weiteren ähnlichen Diebstahl in Loveresse.

Dank der Zusammenarbeit mit der portugiesischen Polizei konnten die drei Maschinen gefunden werden. Ausserdem ergaben sich Hinweise auf einen bisher ungelösten Fall aus dem Jahr 2015 in Bévilard. Auch damals wurde Baugerät gestohlen. (sda)