Mehrere zehntausend Franken Schaden nach Umzug

Am Mittwochabend ist es in Bern - nach entsprechenden Aufrufen im Zusammenhang mit dem erfolgten Einsatz an der Effingerstrasse in Bern - zu einem Umzug ab der Schützenmatte gekommen. Die Kantonspolizei Bern war mit einem Aufgebot präsent und liess den Umzug zuerst gewähren, wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilt.

Der Umzug führte von der Schützenmatte in Richtung Bierhübeli, Mittelstrasse, Länggasse und Hallerstrasse. Nachdem zahlreiche Feuerwerkskörper gezündet wurden und massive Sachbeschädigungen festgestellt werden mussten, wurde der Umzug auf Höhe Hallerstrasse gestoppt und abgedrängt.

Die Umzugsteilnehmer zogen sich in der Folge auf die Schützenmatte zurück, wo es zu weiteren Sachbeschädigungen kam. Aus Sicherheitsgründen und um eine Fortsetzung in die Innenstadt zu verhindern, wurde die Achse Bollwerk – Lorrainebrücke für den Verkehr während zirka einer Stunde gesperrt.

Die Einsatzkräfte sahen sich mehrfach Angriffen mittels Wurfgegenständen ausgesetzt. So wurden unter anderem Petarden und andere Feuerwerkskörper, Steine sowie mit Farbe gefüllte Gläser in Richtung der Polizistinnen und Polizisten sowie Einsatzfahrzeuge geworfen.

Um eine Fortsetzung des Umzugs bzw. weitere Sachbeschädigungen zu verhindern und zum Selbstschutz musste Gummischrot eingesetzt werden. Verletzt wurde gemäss aktuellem Kenntnisstand niemand.

Schäden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken

Nach den bisherigen Abklärungen wurden aus dem Umzug heraus zahlreiche Sprayereien verübt und Schaufenster, Bankomaten, mehrere parkierte Autos sowie eine Bernmobil-Bushaltestelle massiv beschädigt. Der soweit bekannte Sachschaden beträgt Schätzungen zufolge mehrere zehntausend Franken. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstagmorgen mit. Im Rahmen des Polizeieinsatzes kam es verschiedentlich zu Personenkontrollen. Weitere Abklärungen sind im Gang.

(flo/pkb)