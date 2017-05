Mietzinslimiten unter der Lupe

Die Gemeinden Biel und Nidau gingen voran. Sie senkten die Mietzinslimiten für Sozialhilfebezüger. Andere Gemeinden in der Region Biel-Seeland verzeichneten in der Folge mehr Zuzüger, die auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Die Fraktion FDP/glp reichte deshalb im Grossen Gemeinderat Lyss ein Postulat ein. Sie wollte wissen, ob die Gemeinde unter einem Sozialhilfetourismus leide, und ob die Obergrenze bei den Mietkosten ebenfalls gesenkt werden müssten.

Die Gemeinde hat für ihre Antwort verschiedene Statistiken, auch nationale beigezogen. Lyss hat demnach überdurchschnittlich viele Fälle, die während der Sozialhilfe zugezogen sind. Der Saldo ist aber negativ, weil im gleichen Zeitraum noch mehr Sozialhilfebezüger in eine andere Gemeinde umgezogen sind.

Einen möglichen Grund für die eher vielen Zuzüger sieht der Gemeinderat im Leerwohnungsbestand. Dieser ist in Lyss grösser als in den Nachbargemeinden oder in Biel. Auf der anderen Seite bewegen sich die Mieten auf vergleichsweise hohem Niveau.

Für Menschen, die mit wenig Geld auskommen müssen, sind die Mietpreise wenig attraktiv, heisst es in der Vorstoss-Antwort.

In den letzten zwei Jahren hat sich eine Projektgruppe des Vereins seeland.biel/bienne den Mietzinslimiten angenommen. Das Ziel war eigentlich, eine einheitliche Limite festzulegen, wie viel Geld Sozialhilfebezüger für die Miete maximal erhalten. Doch daraus wurde nichts.

Es gibt auch in Zukunft keine regional gültige Limite. Aber es soll ein Modell geben, mit dem die Mietzinse für jede Gemeinde berechnet werden kann. Für Lyss würde sich ein etwas tiefere Mietzinslimite ergeben als aktuell, aber eine höhere als in Biel.

Angesichts dieser Erkenntnisse, drängen sich für den Gemeinderat keine spezifischen Massnahmen auf, um einem Sozialhilfetourismus vorzubeugen. (hus)