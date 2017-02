Mit «Ki-Tax» online zu Betreuungsgutscheinen kommen

Die Stadt Bern will den «Papierkrieg» für den Bezug von Betreuungsgutscheinen für Kindertagesstätten reduzieren. Künftig können Eltern die Gesuche und Angaben für die Tarifberechnung in der Kinderbetreuung online einreichen.

Für die Eltern ist es möglich, neu alle erforderlichen Angaben online einzugeben. Die weiteren nötigen Unterlagen, etwa den Lohnausweis, können sie einscannen oder fotografieren und auf diesem Weg einreichen, wie Alex Haller, Leiter des Jugendamtes Bern, am Donnerstag vor den Medien ausführte. Nach wie vor ist es für Eltern aber auch möglich, wie bisher die Angaben in Papierform einzureichen.

Das Portal sei eine Pionierleistung, führte Gemeinderätin Franziska Teuscher aus. «Die Digitalisierung der Gesellschaft verlangt von uns allen neue Überlegungen, neue Prozesse und neue Angebote», sagte die Gemeinderätin. Die Online-Lösung namens «Ki-Tax» ist ab Mitte März in Betrieb.

In rund hundert Tagesstätten und in zwanzig Tagesschulen werden in der Stadt Bern rund 7000 Kinder vergünstigt betreut. Jährlich müssen die Daten der Eltern neu erhoben werden, um die Betreuungstarife zu berechnen. (ngg/sda)