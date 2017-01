Mit Tempo 146 durch die 80er-Zone

«Ich bin mir bewusst, dass ich unüberlegt gehandelt und einen groben Fehler begangen habe. Es tut mir leid.» Das sagte der junge Mann, der sich am Dienstag in Tafers wegen eines Raser-Delikts vor Polizeirichter Reinold Raemy zu verantworten hatte.

Der 24-Jährige war am 19. März 2016 mit stark übersetzter Geschwindigkeit am Steuer seines Wagens geblitzt worden. Auf der Geraden zwischen Mariahilf und Lanthen war der junge Mann gegen 22 Uhr und in Begleitung von zwei Freunden mit einer Geschwindigkeit von 146 Stundenkilometern unterwegs – erlaubt ist auf dieser Strecke Tempo 80.

Die Mitfahrer gefährdet

Bei der Geschwindigkeitsüberschreitung von 66 km/h – nach Abzug der Sicherheitsmarge von 6 km/h – handelt es sich gemäss Verkehrssicherheitsprogramm «Via sicura» um eine qualifizierte grobe Verletzung der Verkehrsregeln. Staatsanwalt Markus Julmy fand deshalb eine 17-monatige Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung auf zwei Jahre, sowie eine Busse von 2000 Franken als angemessen.

«Sie nahmen durch Ihr Verhalten die Gefährdung Ihrer Mitfahrer in Kauf.» Erschwerend komme hinzu, dass sich der Angeklagte an jenem Abend zwei Bier genehmigte, bevor er sich ans Steuer setzte.

André Clerc, der Anwalt des 24-Jährigen, hält eine tiefere Strafe als die geforderte für angemessen. Er plädierte dafür, die Biere seines Mandanten nicht als erschwerend zu gewichten. «Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,19 Promille und lag deutlich unter dem erlaubten Grenzwert von 0,5 Promille.

Zudem müsse der Angeklagte sein Permis ohnehin auf unbestimmte Zeit abgeben und eine verkehrspsychologische Massnahme antreten. «Es sieht also nicht danach aus, als dass er so bald wieder hinter einem Steuer sitzen wird.» (Berner Zeitung)