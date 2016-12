Mit roten Unterhosen ins Glück

Glück und rote Unterwäsche sind am Jahresende untrennbar miteinander verbunden. Wer in roten Unterhosen ins neue Jahr rutscht, soll glücklicher sein als andere. Bis jetzt hatten Frauen offenbar Glück nötiger als Männer, denn hierzulande gab es nur Rotes für das weibliche Geschlecht: sexy Spitzenhöschen und BHs, oft mit Bändern, Rüschen, Blümchen.

Aber kurz vor Weihnachten waren sie plötzlich in den Herrenabteilungen vieler Geschäfte zu sehen: leuchtend rote Unterhosen für Männer. Die Nachfrage sei so gross gewesen, dass es sogar Lieferschwierigkeiten gegeben habe, verrät Denise Streit von der Boutique Belle Femme in Murten die, anders als es der Name des Geschäfts nahelegt, auch rote Unterwäsche für Männer im Sortiment führt.

Gekauft werde diese aber meist von Frauen. So soll es auch sein, denn gemäss Überlieferung bringt diese Wäsche nur Glück, wenn wir sie geschenkt bekommen.

Der Brauch mit der Glück bringenden Unterwäsche gelangte von Mexiko über Spanien und Italien bis in die Schweiz. Unbekannt ist, ob tatsächlich der Hunger nach Glück und Leidenschaft das Geschäft mit den sexy Textilien ankurbelt.

Ganz zu trauen scheinen die Leute der Glück bringenden Wirkung von roter Unterwäsche allerdings nicht. Diese trägt man zwar an Silvester, aber um im nächsten Jahr wirklich Glück zu haben, verspeisen Spanier um Mitternacht bei jedem Glockenschlag je eine Weintraube. Leider verschlucken sich viele dabei und landen im Notfall.

Dieses Risiko gehen die Italiener nicht ein: Sie essen um Mitternacht Linsen mit Schweinshaxe, ein Gericht, das mitunter leidenschaftliche Glücksgefühle auch erschweren kann. Eine schweizerische Mehlsuppe dürfte weniger Probleme bereiten.

Zwischen Weihnachten und Silvester Wäsche zu waschen, bringt Unglück, ist man in Italien überzeugt. Ob das ein Marketinggag ist? Nun, wer nicht waschen will, muss dem oder der Liebsten mindestens ein Doppelpack roter Unterhosen kaufen. Das kann mitunter ganz schön ins Geld gehen, denn für Männer kostet ein Slip zwischen 25 und 50 Franken – für Frauen kommt ein rotes Spitzenhöschen locker auf über 100 Franken zu stehen.

Aber wenn solche Geschenke wirklich glücklich machen, ist nichts zu teuer. Fragt sich bloss, was Glück eigentlich ist. Eine Antwort von vielen möglichen gibt uns der griechische Philosoph Aristoteles, der sagte: «Wahres Glück ist, seinen Geist frei zu entfalten.» Ob dazu rote Unterhosen hilfreich sind, sei dahingestellt.

(Berner Zeitung)