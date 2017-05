Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Im Witzwilkreisel kam es zur Kollision zwischen Motorrad und Auto.

In Gampelen (Gemeinde Ins) kam es am Dienstagsabend beim Witzwilkreisel zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, war ein Motorradfahrer gegen 18.30 Uhr von Cudrefin herkommend in Richtung Gampelen unterwegs, als gleichzeitig ein Autolenker aus Richtung Ins in den Witzwilkreisel fuhr.

Aus noch zu klärenden Gründen kam es im Kreisel zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin der Motorradfahrer weggeschleudert und dabei schwer verletzt wurde.

Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam vor Ort musste der 53-jährige Mann mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der 65-jährige Autolenker blieb beim Unfall unverletzt.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde der Verkehr für rund zwei Stunden wechselseitig über den Kreisel geführt. Zur Verkehrsregelung war die Betriebsfeuerwehr Witzwil im Einsatz. (tag)