Motorradlenker bei Sturz verletzt

Am Donnerstagmorgen um zirka 8.10 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Unfall in Biel ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Motorradfahrer auf der Georg-FriedrichHeilmann-Strasse in Richtung Neumarktplatz unterwegs. Zeitgleich fuhr von rechts ein Auto aus der Bubenbergstrasse auf die Kreuzung.

Um eine Kollision mit dem Wagen zu verhindern, bremste der Motorradfahrer und kam dabei zu Fall. Beim Sturz wurde er verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Das Auto setzte seine Fahrt in Richtung General-Dufour-Strasse fort. Gemäss Aussagen handelt es sich dabei um ein helles, möglicherweise silberfarbenes, Auto. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen: 032 324 85 31. (sih/kpb)