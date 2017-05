Muttertag: Feuchte Augen sind garantiert

Bluesige Muttertagsgala

Ladies Sing the Blues: Drei Frauenstimmen erfüllen den Schweizerhof zum Muttertag mit grossem Gesang.



Als die Direktion der New School University in New York vor einigen Jahren die Sängerin Brianna Jones für würdig befand, die renommierte Musikhochschule eine Woche lang im Zelt des Berner Festivals zu vertreten, bewies sie eine glückliche Hand. Das Publikum war begeistert. Rückblickend meint Mitorganisator Hans Zurbrügg: «Man spürte schon damals, dass diese Studentin das Zeug zur grossen Künstlerin hat.»



Inzwischen hat sie es geschafft. Besonders dankbar dafür ist sie den Verantwortlichen des Jazz at Lincoln Centers Jalc in New York: «Sie gaben mir immer wieder die nötige Plattform, auf der ich wachsen und vom Publikum wahrgenommen werden konnte.»



2013 wurde Brianna Jones ins historische Projekt «Lady Sings the Blues» einbezogen, das sich um Bluessängerinnen der 1920er-Jahre dreht. Sie staunte: «Diese spezielle Art von Musik und die alten Texte waren mir völlig unbekannt. Ich hatte noch nie von Sängerinnen wie Sippie Wallace oder Ida Cox gehört.» Am Valentinstag dieses Jahres ist Miss Jones ins Jalc zurückgekehrt. Sie gastierte am Tag der Liebenden im renommierten Dizzy’s Club, im Gepäck ihr Debütalbum «You Must Believe in Love». Der Titel passte.



Swing als Voraussetzung



Auch für Charanée Wade, der zweiten Vertreterin der jungen Generation, ist afroamerikanische Geschichte ein zentrales Anliegen. Ihr Album «Offering» überträgt die sozialkritische Welt des Poeten Gil Scott-Heron ins 21. Jahrhundert.



Warum es schwierig es ist, im Vokalbereich den Durchbruch zu schaffen, weiss Catherine Russell, die Doyenne des Trios: «Jazz ist eine sehr persönliche Sache. Darum ist es für eine Sängerin äusserst schwierig, den eigenen Stil zu finden und sich durchzusetzen.»



Die muss es wissen, denn als Tochter von Luis Russell, der noch mit dem legendären King Oliver spielte und später von Louis Arm­strong als Bandleader engagiert wurde, hat sie Jazzgeschichte schon mit der Muttermilch eingesogen. An musikalischen Inputs hat es ihr nie gemangelt.



Sie hatte ein anderes Problem: den Bühnenbammel. Ihre Mutter, die Bassistin Carline Ray, griff tatkräftig ein und organisierte Musik- und Theaterunterricht. Das sollte wirken. Russell: «Endlich begann ich mich zu fragen: Wie alt muss ich noch werden, um endlich mich selbst zu sein?» Zögernd wagte sie sich auf die Bühne und sang vorerst als Back-up-Sängerin bei Paul Simon, Cindy Lauper und anderen.



2006 erschien, gewissermassen zu ihrem 50. Geburtstag, ihr erstes Album. Mehrere folgten und mit ihnen auch Auszeichnungen in Europa und Amerika und sogar eine Grammy-Nominierung. Das belegt: Sie hats geschafft. Dabei scheint ihr Rezept einfach: «Ich will Musik machen, die zur Bewegung anregt. Voraussetzung ist immer der Swing.» Dafür ist mit Topbegleitern wie Jon-Erik Kellso (tp), John Allred (tb), Mark Shane (p) und der umwerfenden Nicki Parrott am Bass bestens gesorgt.Uli Roth



Konzert: Sonntag, 14. Mai, 17 Uhr, Schweizerhof