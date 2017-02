Neue Pächter für Berner Badi-Beizen

Die Sportgastro AG hatte ihren Vertrag als Pächterin der Restaurants im Ka-We-De, im Weyermannshaus und im Wylerbad auf Frühling 2017 gekündet. Nun wurden für die drei Lokale neue Pächter gefunden. Ein Team aus Partnern der Bonsoir GmbH werde ab Saisonstart 2017 die Restaurants führen, wie die Stadt Bern mitteilt. Ein Vertrag über drei Jahre sei bereits unterschrieben worden.

Didier Steiner, Marco Belz und Christoph Haller heissen die drei zukünftigen Pächter der Badi-Beizli. Die drei waren seit 2009 Partner der Bonsoir GmbH, die den Club Bonsoir in der Aarbergergasse betreibt und die Mehrheit am Kung Fu Burger Restaurant in der Speichergasse hält. «Die neuen Pächter bringen breite Erfahrung in der Gastronomie mit», heisst es in der Mitteilung weiter. Offiziell betrieben werden die drei Restaurants von der eigens gegründeten Berner Badi Beizli GmbH, die zu 100 Prozent im Besitz der Bonsoir GmbH ist.

Die kurzfristige Übernahme erlaube keine umfangreiche Konzeptanpassung bei den Restaurants für diesen Sommer. Die neuen Betreiber wollen zunächst das Essens- und Getränkeangebot ausgewogener, saisonaler, lokaler und grundsätzlich qualitativ hochstehender gestalten und nach den Erfahrungen aus der Saison 2017 ihr Angebot für 2018 entsprechend anpassen.

Bereits im zweiten Halbjahr 2016 wurde bekannt, dass die Burgunder Bar GmbH das Lokal im Lorrainebad übernehmen wird. Nun haben alle vier Berner Badi-Beizen, die von der Sportgastro AG betrieben wurden, einen neuen Pächter.

